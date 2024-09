I consigli di TvBlog sui programmi della sera in TV, 7 settembre 2024: su Sky Cinema in prima TV “Flaminia”, il primo film di e con Michela Giraud.

TvBlog anche oggi, sabato 7 settembre 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 7 settembre 2024: canali generalisti

Rai 1 – Evviva! (ore 21.30) Ultima puntata dedicata ad alcune delle artiste e degli artisti che Gianni Morandi ha avuto la fortuna di incontrare in tanti anni di televisione e di musica, come Monica Vitti, Loretta Goggi, Raffaella Carrà, Lorenzo Jovanotti, Claudio Baglioni, Rita Pavone, Lucio Dalla, Adriano Celentano, Ornella Vanoni e tanti altri..

(ore 21.30) Ultima puntata dedicata ad alcune delle artiste e degli artisti che Gianni Morandi ha avuto la fortuna di incontrare in tanti anni di televisione e di musica, come Monica Vitti, Loretta Goggi, Raffaella Carrà, Lorenzo Jovanotti, Claudio Baglioni, Rita Pavone, Lucio Dalla, Adriano Celentano, Ornella Vanoni e tanti altri.. Rete 4 – Freedom – Oltre il confine (ore 21.20) Avventura, scoperta, indagine. Un viaggio alla ricerca della conoscenza per scoprire l’ignoto e farsi stupire dalle meraviglie della natura e della storia..

(ore 21.20) Avventura, scoperta, indagine. Un viaggio alla ricerca della conoscenza per scoprire l’ignoto e farsi stupire dalle meraviglie della natura e della storia.. Italia 1 – Minions (film, ore 21.20) I Minions hanno un solo scopo nella vita: servire il padrone piu’ cattivo al mondo; si recano a Orlando, in Florida, dove trovano la Cattiva ideale: Scarlet Sterminator .

I programmi della sera in tv, 7 settembre 2024: canali tematici

Rai 5 (ch. 23) Maremma Benigna! (film, ore 21:05) Quattro serate dedicate agli esordi televisivi di Roberto Benigni, la cui dissacrante comicità fuori dagli schemi risente di una forte impronta teatrale. Un modo per ripercorrere i primi, dirompenti passi della carriera di un attore geniale. Si comincia con “Onda libera”, trasmesso in tv, in quattro puntate, dal 19 dicembre del 1976 al 9 gennaio del 1977 sulla Rete2.

(ch. 23) (film, ore 21:05) Quattro serate dedicate agli esordi televisivi di Roberto Benigni, la cui dissacrante comicità fuori dagli schemi risente di una forte impronta teatrale. Un modo per ripercorrere i primi, dirompenti passi della carriera di un attore geniale. Si comincia con “Onda libera”, trasmesso in tv, in quattro puntate, dal 19 dicembre del 1976 al 9 gennaio del 1977 sulla Rete2. Twentyseven (ch. 27) – Un amore all’altezza (film, ore 21:05) Il rapporto tra Diane e Alex verra’ messo a dura prova dalle loro altezze. Le diversita’ separeranno i loro destini?

(ch. 27) – (film, ore 21:05) Il rapporto tra Diane e Alex verra’ messo a dura prova dalle loro altezze. Le diversita’ separeranno i loro destini? IRIS (ch. 22) – Un alibi perfetto (film, ore 22:10) Convinto della corruzione di un procuratore distrettuale, un intraprendente giornalista si fa coinvolgere in un caso di omicidio per provare la sua tesi. .

I programmi della sera in tv, 7 settembre 2024: canali satellitari

Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – Flaminia (ore 21:15) Michela Giraud dirige e interpreta una commedia divertente e toccante. La vita borghese di Flaminia De Angelis e’ “perfetta” fino a quando nella sua esistenza irrompe la sorellastra.

(ch. 301/NOW) – (ore 21:15) Michela Giraud dirige e interpreta una commedia divertente e toccante. La vita borghese di Flaminia De Angelis e’ “perfetta” fino a quando nella sua esistenza irrompe la sorellastra. Sky Cinema Family (ch. 304/NOW) – Il lupo e il leone (film, ore 21:00) Tenera avventura dai creatori di “Mia e il leone bianco”. Giunta nei boschi del Canada dopo la morte del nonno, una giovane pianista si prende cura di un lupacchiotto e un leoncino.