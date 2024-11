TvBlog consiglia i programmi della sera in tv, oggi 7 novembre 2024

I consigli di TvBlog sui programmi in onda stasera sui canali Rai, Mediaset, Sky e sulle reti tematiche: film, serie tv, show e non solo.

TvBlog anche oggi, giovedì 7 novembre 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 7 novembre 2024: canali generalisti

Rai 2 – Pompei (film, ore 21.20) E’ il 79 d.C. A Pompei, Milo, uno schiavo celta diventato un invincibile gladiatore, si ritrova a lottare contro il tempo per salvare la donna che ama, Cassia, la bella figlia di un ricco mercante che è stata però promessa in sposa a un corrotto senatore romano, Quinto Attilio Corvo, lo stesso che sterminò i genitori e il popolo di Milo. Quando il Vesuvio esplode con un torrente di lava incandescente, Milo deve riuscire ad abbandonare l’arena e salvare la sua amata, mentre quella che un tempo era la splendida città di Pompei gli crolla attorno..

(ore 21.20) tra gli ospiti del programma di Satira, cultura e intrattenimento condotto da Geppi Cucciari, lo scrittore e giornalista Antonio Scurati, l’attore e conduttore Claudio Bisio, lo scrittore Paolo Di Paolo, il drammaturgo Andrea Pennacchi e il musicista Paolo Fresu. NOVE – Il contadino cerca moglie (ore 21.20) Quattro contadini e una contadina provenienti da tutta Italia, sono pronti a mettersi in gioco per trovare un partner disposto a lasciare i ritmi frenetici della città e trasferirsi in campagna.

I programmi della sera in tv, 7 novembre 2024: canali tematici

Twentyseven (ch. 27) – Flashdance (film, ore 21:10) Premio Oscar alla miglior canzone per questa commedia musicale cult con Jennifer Beals. La giovane Alex ha un sogno: diventare un grande ballerina.

(ch. 27) – (film, ore 21:10) Premio Oscar alla miglior canzone per questa commedia musicale cult con Jennifer Beals. La giovane Alex ha un sogno: diventare un grande ballerina. La5 (ch. 30) – Una ragazza e il suo sogno (ore 21:15) Remake di “Come sposare una figlia”, con Colin Firth, Amanda Bynes. La giovane Daphne si reca in Inghilterra in cerca del padre all’oscuro della sua esistenza.

(ch. 30) – (ore 21:15) Remake di “Come sposare una figlia”, con Colin Firth, Amanda Bynes. La giovane Daphne si reca in Inghilterra in cerca del padre all’oscuro della sua esistenza. Tv 2000 (ch. 28) – Turner (ore 21:10) La storia degli ultimi venticinque anni dell’artista inglese William Turner, vissuto a cavallo tra Settecento e Ottocento.

I programmi della sera in tv, 7 novembre 2024: canali satellitari

Sky Uno (ch. 108/NOW) – X Factor 2024 (ore 21:15) Continua la sfida sul palco di X Factor, dove i concorrenti si esibiscono di fronte ai giudici: Manuel, Jake, Paola e Achille. Ospiti: Tananai e SARAFINE.

(ch. 108/NOW) – (ore 21:15) Continua la sfida sul palco di X Factor, dove i concorrenti si esibiscono di fronte ai giudici: Manuel, Jake, Paola e Achille. Ospiti: Tananai e SARAFINE. Sky Cinema Due (ch. 302/NOW) – Nuovomondo (ore 21:15) Leone d’argento per Emanuele Crialese che dirige Charlotte Gainsbourg in un dramma sull’immigrazione. Inizi del ‘900: una famiglia siciliana parte per l’America in cerca di fortuna.

(ch. 302/NOW) – (ore 21:15) Leone d’argento per Emanuele Crialese che dirige Charlotte Gainsbourg in un dramma sull’immigrazione. Inizi del ‘900: una famiglia siciliana parte per l’America in cerca di fortuna. Sky Cinema Drama (ch. 308/NOW) – Arancia Meccanica (film, ore 21:00) Il leggendario cult di Stanley Kubrick con Malcolm McDowell. Un teppista londinese, dedito a ogni tipo di violenza, viene arrestato e sottoposto a una terapia sperimentale.