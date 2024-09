I consigli di TvBlog sui programmi della sera in TV, 6 settembre 2024: Rai 3 propone il film “Spencer” di Pablo Larrain, film in concorso alla Mostra di Venezia nel 2021.

TvBlog anche oggi, venerdì 6 settembre 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 6 settembre 2024: canali generalisti

Rai 2 – Paralimpiadi Parigi 2024 (ore 21.00) Scherma Paralimpica: Spada individuale (finali).

(ore 21.00) Scherma Paralimpica: Spada individuale (finali). Rai 3 – Spencer (ore 21.20) È il dicembre 1991 quando la famiglia reale britannica si appresta a trascorrere il Natale a Sandrigham, nella tenuta della regina. Il matrimonio fra il principe Carlo e la principessa di Galles attraversa una grave crisi per via della relazione di lui con Camilla Parker Bowles. La festività sarà difficile e tesa per Diana, combattuta fra i doveri nei confronti della corona reale, l’amore per i figli e un desiderio di emancipazione e indipendenza che la sta spingendo sempre più lontana da Londra e da Buckingham Palace.

I programmi della sera in tv, 6 settembre 2024: canali tematici

Rai 4 (ch. 21) Tomb Raider (film, ore 21:05) L’omonima saga di videogames d’avventura, nata su console nel 1996, è tornata a vivere al cinema con il reboot interpretato da Alicia Vikander che racconta le origini della cacciatrice di tesori Lara Croft.

I programmi della sera in tv, 6 settembre 2024: canali satellitari

Sky Cinema Family (ch. 304/NOW) – Il mio amico tempesta (ore 21:15) Toccante storia di amicizia con Melanie Laurent. Cresciuta con il sogno di diventare fantino, la giovane Zoe’ subisce un incidente con la sua puledra. Insieme lotteranno per la vittoria.

Sky Cinema Romance (ch. 307/NOW) – What's Love? (film, ore 21:00) Commedia romantica con Lily James ed Emma Thompson dai produttori di "Love Actually". Una giovane regista londinese vola in Pakistan per filmare il matrimonio combinato del suo amico Kazim.

Sky Cinema Family (ch. 304/NOW) – Casper (film, ore 22:50) Christina Ricci e Bill Pulman in una commedia fantastica. Un esperto di fantasmi e sua figlia, in missione in un castello, fanno la conoscenza di Casper, il tenero spettro di un bambino.