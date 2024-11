TvBlog consiglia i programmi della sera in tv, oggi 6 novembre 2024

I consigli di TvBlog sui programmi in onda stasera sui canali Rai, Mediaset, Sky e sulle reti tematiche: film, serie tv, show e non solo.

TvBlog anche oggi, mercoledì 6 novembre 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 6 novembre 2024: canali generalisti

Rai 1 – Tutti i sogni ancora in volo (ore 21.30) Uno spettacolo grandioso che rende omaggio al “varietà” di un tempo. Una narrazione ricca di storie, aneddoti personali e le canzoni più memorabili. Massimo Ranieri è accompagnato in questo percorso attraverso i classici intramontabili della musica italiana da una fan speciale: Rocío Muñoz Morales. Durante le due serate, Massimo Ranieri accoglie sul palco illustri artisti del panorama musicale italiano: vecchi amici, comici e straordinari talenti del mondo della danza.

(ore 21.30) Uno spettacolo grandioso che rende omaggio al “varietà” di un tempo. Una narrazione ricca di storie, aneddoti personali e le canzoni più memorabili. Massimo Ranieri è accompagnato in questo percorso attraverso i classici intramontabili della musica italiana da una fan speciale: Rocío Muñoz Morales. Durante le due serate, Massimo Ranieri accoglie sul palco illustri artisti del panorama musicale italiano: vecchi amici, comici e straordinari talenti del mondo della danza. La7 – Una giornata particolare (ore 21.20) Giugno 1944: Arrivano gli Americani – Aldo Cazzullo ricostruisce due eventi che cambiarono le sorti della II Guerra Mondiale: la liberazione di Roma e lo sbarco in Normandia degli Alleati.

(ore 21.20) Giugno 1944: Arrivano gli Americani – Aldo Cazzullo ricostruisce due eventi che cambiarono le sorti della II Guerra Mondiale: la liberazione di Roma e lo sbarco in Normandia degli Alleati. NOVE – La Corrida (ore 21.20) In ognuna delle 8 puntate dello show (prodotto Banijay Italia e Corima) alcuni concorrenti, i cosiddetti “dilettanti allo sbaraglio”, presenteranno le loro stravaganti esibizioni. Due le parole d’ordine: divertimento e autoironia.

I programmi della sera in tv, 6 novembre 2024: canali tematici

IRIS (ch. 22) – The Judge (film, ore 21:10) Cosa faresti se tuo padre, col quale non hai piu’ rapporti, venisse accusato di omicidio? L’avvocato Hank Palmer scopre che suo padre, uno stimato giudice, e’ sospettato di aver ucciso un uomo con la sua auto. Il giudice sostiene di non ricordare nulla ma tutte le prove portano a lui. Hank decide di prendere la sua difesa ma per venirne fuori dovranno tornare a fidarsi l’uno dell’altro.

(ch. 22) – (film, ore 21:10) Cosa faresti se tuo padre, col quale non hai piu’ rapporti, venisse accusato di omicidio? L’avvocato Hank Palmer scopre che suo padre, uno stimato giudice, e’ sospettato di aver ucciso un uomo con la sua auto. Il giudice sostiene di non ricordare nulla ma tutte le prove portano a lui. Hank decide di prendere la sua difesa ma per venirne fuori dovranno tornare a fidarsi l’uno dell’altro. Twentyseven (ch. 27) – Quasi amici (ore 21:15) Un ex detenuto viene selezionato come aiutante personale del miliardario paraplegico Philippe. Il legame che si instaurera’ tra i 2 uomini sara’ di profonda amicizia. Regia di O. Nakache.

(ch. 27) – (ore 21:15) Un ex detenuto viene selezionato come aiutante personale del miliardario paraplegico Philippe. Il legame che si instaurera’ tra i 2 uomini sara’ di profonda amicizia. Regia di O. Nakache. La5 (ch. 30) – Io e Lulù (ore 21:05) Un veterano con stress post-traumatico e Lulu’, un cane militare dal temperamento aggressivo, intraprendono un viaggio che trasformera’ le loro vite.

I programmi della sera in tv, 6 novembre 2024: canali satellitari

Sky Cinema Due (ch. 302/NOW) – Il paziente inglese (ore 21:15) 9 Oscar e 2 Golden Globe all’intenso dramma con Ralph Fiennes, Juliette Binoche e Willem Dafoe. Toscana, 2a guerra mondiale: un’infermiera accudisce un uomo che nasconde un tragico segreto.

(ch. 302/NOW) – (ore 21:15) 9 Oscar e 2 Golden Globe all’intenso dramma con Ralph Fiennes, Juliette Binoche e Willem Dafoe. Toscana, 2a guerra mondiale: un’infermiera accudisce un uomo che nasconde un tragico segreto. Sky Cinema Romance (ch. 307/NOW) – Prima ti sposo, poi ti rovino (film, ore 21:00) George Clooney e Catherine Zeta-Jones in un’esplosiva commedia romantica dei fratelli Coen. Una donna, che colleziona mariti per denaro, si vendica sposando l’avvocato che l’ha incastrata.

(ch. 307/NOW) – (film, ore 21:00) George Clooney e Catherine Zeta-Jones in un’esplosiva commedia romantica dei fratelli Coen. Una donna, che colleziona mariti per denaro, si vendica sposando l’avvocato che l’ha incastrata. Sky Cinema Drama (ch. 308/NOW) Saint Judy (film, ore 21:00) Michelle Monaghan nella vera storia di Judy Wood, l’avvocato che ha cambiato la legge sul diritto d’asilo negli Usa. Assunta in uno studio di Los Angeles, si batte per una donna afgana.