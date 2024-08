TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 6 agosto 2024

TvBlog anche oggi, martedì 6 agosto 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

I programmi della sera in tv, 6 agosto 2024: canali generalisti

Rai 2 – Giochi Olimpici di Parigi 2024 (ore 21.00) Nella sessione serale, la squadra guidata da Julio Velasco, capolista a punteggio pieno nel girone C, entra nella fase calda del torneo. L’Italvolley incontra, ai quarti di finale, la Serbia.

(ore 21.00) Nella sessione serale, la squadra guidata da Julio Velasco, capolista a punteggio pieno nel girone C, entra nella fase calda del torneo. L’Italvolley incontra, ai quarti di finale, la Serbia. Rai 1 – Volare – La grande storia di Domenico Modugno (film, ore 21.20) Domenico Modugno, che tutti chiamano Mimmo, è poco più di un ragazzo quando fugge dalla miseria di un piccolo paesino del la Puglia per cercare fortuna a Roma. Ha un sogno: vuole fare l’attore. Per questo è giunto nella capitale, vuole sostenere la prova di ammissione al Centro Sperimentale di Cinematografia. Al Centro, Mimmo conosce alcuni ragazzi, che diventeranno gli ami ci di tutta la sua vita: Franco Miigliacci e Riccardo Pazzaglia, e incontra Franca Gandolfi, una giovane allieva, bellissima e piena di talento.

I programmi della sera in tv, 6 agosto 2024: canali tematici

Twentyseven (ch. 27) – American Pie – Il matrimonio (ore 21:10) L’impacciato Jim chiede a Michelle di diventare sua moglie. Ma al matrimonio non mancheranno sorprese. Terzo e ultimo capitolo della saga.

I programmi della sera in tv, 6 agosto 2024: canali satellitari

Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – Il bacio che aspettavo (film, ore 21:15) Intrecci romantici in una pellicola con Adam Brody, Kristen Stewart e Meg Ryan. Depresso dopo la rottura con la fidanzata, un giovane aspirante scrittore ritrova la voglia di innamorarsi .

