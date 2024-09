I consigli di TvBlog sui programmi della sera in TV, 5 settembre 2024: altra serata in musica tra Annalisa su Canale 5 e Achille Lauro su Sky Uno.

TvBlog anche oggi, giovedì 5 settembre 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 5 settembre 2024: canali generalisti

Rai 1 – NOOS – L’avventura della conoscenza (ore 21.30) In questa puntata: una delle conseguenze del riscaldamento globale è la riduzione del permafrost, uno strato di terreno permanentemente ghiacciato dai tempi dell’ultima glaciazione. Dal ghiaccio sciolto riemergono antichissimi resti di animali estinti, un regalo inestimabile per la paleontologia.

(ore 21.30) In questa puntata: una delle conseguenze del riscaldamento globale è la riduzione del permafrost, uno strato di terreno permanentemente ghiacciato dai tempi dell’ultima glaciazione. Dal ghiaccio sciolto riemergono antichissimi resti di animali estinti, un regalo inestimabile per la paleontologia. Rai 3 – I figli degli altri (ore 21.20) La storia di Rachel, una donna di 40 anni divorziata e senza figli. Quando conosce Alì, divorziato a sua volta e genitore, s’innamora e sviluppa anche un tenero rapporto con Leila, la figlia di lui. Il desiderio di avere un figlio sarà accompagnato, per la donna, da un controverso sentimento di rabbia. .

(ore 21.20) La storia di Rachel, una donna di 40 anni divorziata e senza figli. Quando conosce Alì, divorziato a sua volta e genitore, s’innamora e sviluppa anche un tenero rapporto con Leila, la figlia di lui. Il desiderio di avere un figlio sarà accompagnato, per la donna, da un controverso sentimento di rabbia. . Canale 5 – Annalisa – Tutti in arena (film, ore 21.40) Il talento e la musica di Annalisa da una delle tappe piu’ suggestive del suo tour. Da Verona “Tutti in Arena”.

I programmi della sera in tv, 5 settembre 2024: canali tematici

Cine34 (ch. 34) Il Divin Codino (film, ore 21:05) La carriera e la vita privata del “predestinato” del calcio italiano, Roberto Baggio. Un ritratto inedito di un uomo e di un atleta tra dolori e gloria.

(ch. 34) (film, ore 21:05) La carriera e la vita privata del “predestinato” del calcio italiano, Roberto Baggio. Un ritratto inedito di un uomo e di un atleta tra dolori e gloria. Twentyseven (ch. 27) – Bad Moms – Mamme molto cattive (film, ore 21:05) Esiste la mamma perfetta? Dagli autori di Una notte da leoni, l’irriverente commedia con Mila Kunis. Stressate da competizione e perfezionismo, tre mamme “esplodono”.

(ch. 27) – (film, ore 21:05) Esiste la mamma perfetta? Dagli autori di Una notte da leoni, l’irriverente commedia con Mila Kunis. Stressate da competizione e perfezionismo, tre mamme “esplodono”. Rai 5 (ch. 23) – Orient Express. Un treno nella storia (film, ore 22:10) La straordinaria iniziativa che portò, nella seconda metà del XIX secolo, alla “invenzione” del treno più famoso del mondo: l’Orient Express. La fa rivivere, con l’introduzione del professor Alessandro Barbero.

I programmi della sera in tv, 5 settembre 2024: canali satellitari

Sky Uno (ch. 108/NOW) – Achille Lauro – One Night Show (ore 21:15) Dal Teatro Arcimboldi di Milano, Achille Lauro ripercorre i brani piu’ celebri del suo repertorio accompagnato dall’Orchestra della Magna Grecia.

(ch. 108/NOW) – (ore 21:15) Dal Teatro Arcimboldi di Milano, Achille Lauro ripercorre i brani piu’ celebri del suo repertorio accompagnato dall’Orchestra della Magna Grecia. Sky Cinema Due (ch. 302/NOW) – Hollywoodland (film, ore 21:15) Adrien Brody e Ben Affleck, premiato a Venezia, in un thriller tratto da una storia vera. 1959: il suicidio di un attore spinge un detective nell’ambiguo mondo della Mecca del cinema.

(ch. 302/NOW) – (film, ore 21:15) Adrien Brody e Ben Affleck, premiato a Venezia, in un thriller tratto da una storia vera. 1959: il suicidio di un attore spinge un detective nell’ambiguo mondo della Mecca del cinema. Sky Cinema Suspense (ch. 306/NOW) – Interstellar (film, ore 23:00) .