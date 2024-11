TvBlog consiglia i programmi della sera in tv, oggi 5 novembre 2024

I consigli di TvBlog sui programmi in onda stasera sui canali Rai, Mediaset, Sky e sulle reti tematiche: film, serie tv, show e non solo.

TvBlog anche oggi, martedì 5 novembre 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 5 novembre 2024: canali generalisti

Rai 1 – Un padre (ore 21.30) La storia vera di Matthew Logelin: Liz, sua moglie, muore improvvisamente per un’embolia polmonare subito dopo la nascita della loro bambina, Maddy. L’uomo dovrà superare il dolore per la perdita e, in mezzo a difficoltà e pregiudizi, occuparsi di allevare la piccola, non senza l’aiuto di amici e parenti.

(ore 21.30) La storia vera di Matthew Logelin: Liz, sua moglie, muore improvvisamente per un’embolia polmonare subito dopo la nascita della loro bambina, Maddy. L’uomo dovrà superare il dolore per la perdita e, in mezzo a difficoltà e pregiudizi, occuparsi di allevare la piccola, non senza l’aiuto di amici e parenti. Canale 5 – La Talpa (ore 21.30) Diletta Leotta presenta i concorrenti e la loro prima missione ai limiti dellimpossibile. Chi e’ il traditore che cerca di sabotare il gioco? Occhio agli indizi!

(ore 21.30) Diletta Leotta presenta i concorrenti e la loro prima missione ai limiti dellimpossibile. Chi e’ il traditore che cerca di sabotare il gioco? Occhio agli indizi! Rai 3 – Amore Criminale (ore 21.20) La prima puntata è dedicata alla storia di Maria Sestina Arcuri, una ragazza di 26 anni, morta tragicamente nel paese di Ronciglione. Maria Sestina credeva di aver trovato l’amore vero, in Andrea vedeva ciò che aveva sempre cercato: un ragazzo accudente e premuroso. Il loro rapporto è durato un lampo, appena quattro mesi. Dopo poche settimane di relazione, Maria Sestina inizia a scoprire un’altra identità di Andrea.

I programmi della sera in tv, 5 novembre 2024: canali tematici

Rai 5 (ch. 23) – Il complotto contro l’America (film, ore 21:10) New Jersey, 1942. La famiglia ebrea dei Levin viene selezionata per un trasferimento forzato nel Kentucky, uno degli stati più antisemiti. Un oppositore di Lindbergh viene ucciso. Rivolte e cospirazioni dilagano. Quando Lindbergh scompare misteriosamente, l’America piomba nel caos.

(ch. 23) – (film, ore 21:10) New Jersey, 1942. La famiglia ebrea dei Levin viene selezionata per un trasferimento forzato nel Kentucky, uno degli stati più antisemiti. Un oppositore di Lindbergh viene ucciso. Rivolte e cospirazioni dilagano. Quando Lindbergh scompare misteriosamente, l’America piomba nel caos. Twentyseven (ch. 27) – Mr. Bean – L’ultima catastrofe (ore 21:10) Mr. Bean, Rowan Atkinson, e’ a Los Angeles, ospite dell’assistente di un museo che acquista il piu’ importante dipinto americano. Bean ovviamente, fara’ pasticci. Regia di M. Smith.

(ch. 27) – (ore 21:10) Mr. Bean, Rowan Atkinson, e’ a Los Angeles, ospite dell’assistente di un museo che acquista il piu’ importante dipinto americano. Bean ovviamente, fara’ pasticci. Regia di M. Smith. Cine 34 (ch. 34) – Compromessi sposi (ore 21:05) L’inedita coppia D. Abatantuono e V. Salemme nel ruolo di due futuri consuoceri che si detestano ma che si alleano per sabotare un matrimonio che “non s’ha da fare”. Regia di F. Micciche’.

I programmi della sera in tv, 5 novembre 2024: canali satellitari

Sky Cinema Due (ch. 301/NOW) – Non odiare (ore 21:15) Alessandro Gassmann, premiato a Venezia, nell’opera prima di Mauro Mancini. Un chirurgo ebreo lascia morire un uomo per una svastica tatuata sul petto, ma viene travolto dai sensi di colpa.

(ch. 301/NOW) – (ore 21:15) Alessandro Gassmann, premiato a Venezia, nell’opera prima di Mauro Mancini. Un chirurgo ebreo lascia morire un uomo per una svastica tatuata sul petto, ma viene travolto dai sensi di colpa. Sky Cinema Action (ch. 305/NOW) – Per qualche dollaro in più (film, ore 21:00) Secondo capitolo restaurato della trilogia western di Sergio Leone con Clint Eastwood e Gian Maria Volonte. Due pistoleri braccano un bandito messicano sul quale pende una grossa taglia.

(ch. 305/NOW) – (film, ore 21:00) Secondo capitolo restaurato della trilogia western di Sergio Leone con Clint Eastwood e Gian Maria Volonte. Due pistoleri braccano un bandito messicano sul quale pende una grossa taglia. Sky Cinema Comedy (ch. 309/NOW) Sapore di mare (film, ore 21:00) Celebre commedia diretta da Carlo Vanzina con Jerry Cala’ e Christian De Sica. Nella Versilia degli anni 60 si intrecciano le vicende di un gruppo di vacanzieri in cerca di avventure.