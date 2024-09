TvBlog anche oggi, mercoledì 4 settembre 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Canale 5 – Io e Lulù (film, ore 21.20) Un veterano con stress post-traumatico e Lulu', un cane militare dal temperamento aggressivo, intraprendono un viaggio che trasformera' le loro vite.

Tv8 – Radio Zeta Future Hits Live 2024 (ore 21.00) Future Hits Live di Radio Zeta, il Festival della Generazione Zeta, con artisti di oggi e di domani, pronti a offrire uno spettacolo straordinario.

Twentyseven (ch. 27) – Saranno Famosi (film, ore 21:05) Benvenuti alla High School of Performing Arts di New York dove si svolgono le audizioni di giovani aspiranti artisti. Il talento incontra la disciplina.

La5 (ch. 31) – La leggenda di un amore: Cinderella (film, ore 21:10) La piccola Danielle si ritrova a vivere con la matrigna e le due sorellastre dopo la morte del padre. Nonostante le umiliazioni i suoi sogni si avvereranno.

Sky Cinema Due (ch. 302/NOW) – Nuovomondo (ore 21:15) Leone d’argento per Emanuele Crialese che dirige Charlotte Gainsbourg in un dramma sull’immigrazione. Inizi del ‘900: una famiglia siciliana parte per l’America in cerca di fortuna.

Sky Cinema Action (ch. 305/NOW) – I predatori dell'arca perduta (film, ore 21:00) Primo capitolo della saga con Harrison Ford, ideata da George Lucas e diretta da Steven Spielberg. Anni 30: l'archeologo Indiana Jones parte alla ricerca dell'Arca dell'Alleanza.

Sky Cinema Romance (ch. 307/NOW) – Tre all'improvviso (ore 21:00) Katherine Heigl e Josh Duhamel in una romantica commedia. Quando una coppia di amici muore in un incidente, Holly ed Eric, pur non sopportandosi, dovranno occuparsi della loro figlioletta.