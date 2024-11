TvBlog consiglia i programmi della sera in tv, oggi 4 novembre 2024

I consigli di TvBlog sui programmi in onda stasera sui canali Rai, Mediaset, Sky e sulle reti tematiche: film, serie tv, show e non solo.

TvBlog anche oggi, lunedì 4 novembre 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

I programmi della sera in tv, 4 novembre 2024: canali generalisti

Rai 2 – Boss in Incognito (ore 21.30) Protagonista del terzo e ultimo appuntamento sarà Alberto Zampino, Amministratore Delegato di Pastificio Gentile, azienda leader nella produzione di pasta artigianale.

(ore 21.20) Da Mussolini a Trump, dall’entrata in guerra dell’Italia il 10 giugno 1940 alle elezioni in America del 5 novembre 2024. Tv8 – GialappaShow (ore 21.20) Quarta stagione dello show della Gialappa’s Band, tra battute esilaranti, commenti taglienti sui programmi tv e ospiti imperdibili in uno spettacolo ricco di umorismo e originalità. A co-condurre questa sera sarà Caterina Balivo.

I programmi della sera in tv, 4 novembre 2024: canali tematici

Rai 5 (ch. 23) – Il padre d’Italia (film, ore 21:10) Torino, oggi. Paolo, trent’anni, conduce una vita solitaria, tormentato dalla sua omosessualità. Una notte incontra Mia, sbandata eterna adolescente al sesto mese di gravidanza. Deciso ad aiutarla, Paolo si offre di accompagnarla a casa nel profondo Sud, chiedendosi cosa renda un uomo e una donna dei genitori..

I programmi della sera in tv, 4 novembre 2024: canali satellitari

Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – Back to black (ore 21:15) Sam Taylor-Johnson dirige un intenso biopic sulla cantautrice britannica Amy Winehouse: dagli esordi come cantante jazz fino a diventare un’icona della discografia mondiale.

