TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 4 agosto 2024

I consigli di TvBlog sui programmi di questa sera in TV, 4 agosto 2024: su Cine34 risate con Villaggio, Banfi, Boldi e De Sica in “I pompieri”

TvBlog anche oggi, domenica 4 agosto 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 4 agosto 2024: canali generalisti

Rai 2 – Giochi Olimpici di Parigi 2024 (ore 21.00) Nella sessione serale, l’atletica con le qualificazioni e le finali del salto in alto femminile, i 100 metri maschile e il lancio del martello maschile.

(ore 21.00) Nella sessione serale, l’atletica con le qualificazioni e le finali del salto in alto femminile, i 100 metri maschile e il lancio del martello maschile. Rai 3 – Report (film, ore 21.20) Dopo la precedente inchiesta sull’accordo tra Italia e Albania sui migranti, Report torna sull’altra sponda dell’Adriatico e racconta nuove prove e testimonianze dell’ingerenza nella politica e nell’economia albanese delle organizzazioni mafiose, arrivate a condizionare le più alte sfere istituzionali.

(film, ore 21.20) Dopo la precedente inchiesta sull’accordo tra Italia e Albania sui migranti, Report torna sull’altra sponda dell’Adriatico e racconta nuove prove e testimonianze dell’ingerenza nella politica e nell’economia albanese delle organizzazioni mafiose, arrivate a condizionare le più alte sfere istituzionali. La7 – Un marito per Cinzia (film, ore 21.20) Cinzia, figlia di un direttore d’orchestra, lo segue in tournee in America. Qui verra’ assunta da Tom, vedovo e diplomatico con tre figli..

I programmi della sera in tv, 4 agosto 2024: canali tematici

Rai 5 (ch. 23) – Wild Italy (ore 21:10) Nel primo episodio dal titolo “L’anno Zero. Un popolo di raccoglitori” si torna al Paleolitico quando meno di centomila esseri umani si muovevano nel territorio della penisola, allora coperto da una immensa foresta, da cui emergevano solo le vette delle montagne, le paludi, le zone steppiche, lasciate dalle glaciazioni. .

(ch. 23) – (ore 21:10) Nel primo episodio dal titolo “L’anno Zero. Un popolo di raccoglitori” si torna al Paleolitico quando meno di centomila esseri umani si muovevano nel territorio della penisola, allora coperto da una immensa foresta, da cui emergevano solo le vette delle montagne, le paludi, le zone steppiche, lasciate dalle glaciazioni. . Twentyseven (ch. 27) – Due padri di troppo (ore 21:10) Colette per ritrovare il figlio Scott di 16 anni scappato di casa, “ingaggia” i due potenziali padri, che uniscono le forze nella ricerca.

(ch. 27) – (ore 21:10) Colette per ritrovare il figlio Scott di 16 anni scappato di casa, “ingaggia” i due potenziali padri, che uniscono le forze nella ricerca. Cine 34 (ch. 34) – I pompieri (ore 21:10) Le missioni della Squadra 17, della caserma dei pompieri “Settecamini”, sono flop totali. Tante risate con Paolo Villaggio, Lino Banfi, Massimo Boldi, Christian De Sica.

I programmi della sera in tv, 4 agosto 2024: canali satellitari

Sky Cinema Family (ch. 304/NOW) – Wonder (film, ore 21:15) Dall’omonimo bestseller, Julia Roberts e Owen Wilson nella toccante pellicola che ha conquistato il pubblico. Un bambino affetto da una rara malformazione combatte per essere accettato.

(ch. 304/NOW) – (film, ore 21:15) Dall’omonimo bestseller, Julia Roberts e Owen Wilson nella toccante pellicola che ha conquistato il pubblico. Un bambino affetto da una rara malformazione combatte per essere accettato. Sky Cinema Romance (ch. 307/NOW) – Qualcosa di nuovo (film, ore 21:00) Paola Cortellesi e Micaela Ramazzotti in una commedia romantica di Cristina Comencini. Due amiche di vecchia data, e molto diverse tra loro, si contendono l’amore per uno sconosciuto