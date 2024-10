TvBlog consiglia i programmi della sera in tv oggi, 31 ottobre 2024

I consigli di TvBlog sui programmi in onda stasera sui canali Rai, Mediaset, Sky e sulle reti tematiche: film, serie tv, show e non solo.

I programmi della sera in tv, 31 ottobre 2024: canali generalisti

(ore 21.20) Tra gli ospiti il premio Oscar Paolo Sorrentino, nei giorni del grande riscontro in sala di “Parthenope”. A seguire, Monica Guerritore, protagonista di “Inganno”, serie di successo dove vengono rotti i tabù sull’amore maturo. L’attrice arriva in studio accompagnata dal taxi di Red Sox, Roberto Mantovani – noto per il suo impegno contro la violenza sulle donne – che in questi giorni ha subito atti vandalici proprio sulla sua vettura. E ancora un collegamento con la libreria Potlatch di Milano, dove un gruppo di signore si riunisce per condividere letture erotiche. La7 – Piazzapulita (ore 21.20) Maria Rosaria Boccia continuerà il racconto della vicenda che l’ha riguardata e che ha portato alle dimissioni dell’ex ministro della cultura Gennaro Sangiuliano.

(ore 21.20) Maria Rosaria Boccia continuerà il racconto della vicenda che l’ha riguardata e che ha portato alle dimissioni dell’ex ministro della cultura Gennaro Sangiuliano. Inoltre, un’inchiesta esclusiva sul mondo del cinema, tra sprechi, fondi fuori controllo e le mani della politica sui film. Tv8 – The Bourne Supremacy (ore 21.30) Paul Greengrass dirige il secondo action con Matt Damon nei panni dell’ex agente della CIA. Lasciato indietro il passato, Bourne torna in campo per un’ingiusta accusa di omicidio.

I programmi della sera in tv, 31 ottobre 2024: canali tematici

(ch. 27) – (film, ore 21:15) Uno dei musical piu’ irresistibili della storia del cinema. 7 fratelli, cacciatori dell’Oregon, decidono di sposarsi, ma nessuno ha una fidanzata. . Italia 2 (ch. 55) – Halloween Ends (film, ore 21:15) La saga di Michael Myers e Laurie Strode raggiunge un’epica e agghiacciante conclusione nell’ultima puntata della trilogia

I programmi della sera in tv, 31 ottobre 2024: canali satellitari

(ch. 304/NOW) – (film, ore 21:00) Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan nel sequel campione d’incassi. Spencer si rituffa dentro Jumanji e i suoi amici sfidano pericoli ignoti per riportarlo indietro. Sky Cinema Halloween (ch. 303/NOW) L’evocazione – The Conjuring (film, ore 21:00) Patrick Wilson e Vera Farmiga nel primo capitolo della saga horror su una coppia di indagatori dell’occulto, che entrano in azione per fermare una terribile strega nel New England degli anni 70.