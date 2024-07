TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 31 luglio 2024

TvBlog anche oggi, mercoledì 31 luglio 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 31 luglio 2024: canali generalisti

Rai 2 – Giochi Olimpici di Parigi 2024 (ore 21.00) Quarta giornata di finali e semifinali del nuoto alle Olimpiadi di Parigi 2024. Si assegnano le medaglie nei 100 stile libero femminili. 1500 stile libero femminili e 200 farfalla maschili.

(ore 21.20) Il dottor Houseman, assieme alla moglie Lisa e la figlia adolescente Frances alias Baby, si reca in vacanza in un Hotel a Catskils. La ragazza è attratta dal fascinoso ballerino del complesso, John Castle. Quando Penny, la compagna di ballo di John, rimane inaspettatamente incinta, sarà proprio Baby a sostituirla: la passione per il ballo si tramuterà in un irrefrenabile sentimento tra i due osteggiato però dal padre di lei. Premiato con due Oscar e tre Golden Globes.

I programmi della sera in tv, 31 luglio 2024: canali tematici

Rai Movie (ch. 24) – Minari (film, ore 21:10) : Stati Uniti, anni Ottanta. Una famiglia di origine coreana si trasferisce dalla California all’Arkansas, in una casa mobile al centro di un campo. Il capofamiglia, Jacob, ha l’intenzione di diventare un agricoltore. Ma la moglie Monica e i figli non prendono bene il trasferimento: la situazione diventa molto tesa fino all’arrivo, dalla Corea, dell’anziana Soon-ja, madre di Monica.

(ch. 30) – Tavolo N° 19 (film, ore 21:20) Eloise partecipa per ripicca alle nozze della sorella del suo odioso ex e viene relegata al tavolo 19, quello degli invitati indesiderati. Come finirà?

(ch. 34) – Mezzo destro e mezzo sinistro – 2 calciatori senza pallone (ore 21:05) La Marchigiana viene promossa in Serie A ed ingaggia un allenatore brasiliano e due vecchi assi del pallone. Con il duo comico Gigi e Andrea.

I programmi della sera in tv, 31 luglio 2024: canali satellitari

Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – The Fabelmans (ore 21:15) Michelle Williams e Paul Dano nel film più intimo e autobiografico di Steven Spielberg. Quando l’armonia della sua famiglia si incrina, Sammy si rifugia nella settima arte.

(ch. 304/NOW) – Boy Girl – Questione di… sesso (film, ore 21:00)Commedia sullo scambio d'identita. A causa di un antico sortilegio, il vanesio studente Woody e la secchiona Nell si ritrovano uno nel corpo dell'altra, con conseguenze esilaranti.

(ch. 308/NOW) – Codice d'onore (film, ore 21:00) Tom Cruise sfida Jack Nicholson in un dramma giudiziario con Demi Moore e Kevin Bacon. Tre avvocati militari difendono due marines accusati dell'omicidio di un commilitone