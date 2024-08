TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 31 agosto 2024

TvBlog anche oggi, sabato 31 agosto 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 31 agosto 2024: canali generalisti

Rai 1 – Gigi, uno come te ancora insieme (ore 21.20) Grande serata evento da Piazza del Plebiscito a Napoli. Al centro della scena, Gigi D’Alessio che accoglie sul palco amici, artisti di tutte le età e di tutti i generi di spettacolo, per cantare i suoi successi musicali e per raccontare storie ed emozioni di tutta una vita… non solo artistica.

(ore 21.20) Grande serata evento da Piazza del Plebiscito a Napoli. Al centro della scena, Gigi D’Alessio che accoglie sul palco amici, artisti di tutte le età e di tutti i generi di spettacolo, per cantare i suoi successi musicali e per raccontare storie ed emozioni di tutta una vita… non solo artistica. Rete 4 – Viaggi di nozze (ore 21.20) Il matrimonio per Verdone e’ piu’ croce che delizia. Tre episodi, tre coppie, quella coatta e’ un cult.

(ore 21.20) Il matrimonio per Verdone e’ piu’ croce che delizia. Tre episodi, tre coppie, quella coatta e’ un cult. Tv8 – Gaga Chromatica Ball Tour (ore 21.30) Dal Dodger Stadium di Los Angeles, Lady Gaga esegue alcuni dei suoi successi piu’ grandi e amati, tra cui “Stupid Love”, “Bad Romance”, “Just Dance” e altro ancora.

I programmi della sera in tv, 31 agosto 2024: canali tematici

TV2000 (ch. 28) Bobby Jones – Genio del golf (film, ore 21:20) Primi del Novecento, Atlanta, Bobby Jones e una giovane promessa del golf.

(ch. 28) (film, ore 21:20) Primi del Novecento, Atlanta, Bobby Jones e una giovane promessa del golf. Twentyseven (ch. 27) – Un boss sotto stress (film, ore 21:05) Seguito di “Terapia e pallottole”. Il boss mafioso Paul Vitti, Robert De Niro, ha ancora bisogno dell’analista Ben Sobel, Billy Crystal.

I programmi della sera in tv, 31 agosto 2024: canali satellitari

Sky Cinema Family (ch. 303/NOW) – Hook – Capitan Uncino (ore 21:15) Robin Williams, Dustin Hoffman e Julia Roberts in un film di Steven Spielberg. Peter, ormai adulto, deve tornare sull’Isola che non c’e’ per ritrovare i suoi figli, rapiti da Capitan Uncino.

(ch. 303/NOW) – (ore 21:15) Robin Williams, Dustin Hoffman e Julia Roberts in un film di Steven Spielberg. Peter, ormai adulto, deve tornare sull’Isola che non c’e’ per ritrovare i suoi figli, rapiti da Capitan Uncino. Sky Cinema Romance (ch. 307/NOW) – Ufficiale e gentiluomo (film, ore 21:00) Due Oscar e Due Golden Globe al cult anni 80 che ha lanciato Richard Gere. Il ribelle Zack si iscrive all’accademia per piloti di jet, ma sul suo cammino trova un sadico istruttore.

(ch. 307/NOW) – (film, ore 21:00) Due Oscar e Due Golden Globe al cult anni 80 che ha lanciato Richard Gere. Il ribelle Zack si iscrive all’accademia per piloti di jet, ma sul suo cammino trova un sadico istruttore. Sky Crime (ch. 116/NOW) – Diana – L’ultima verità (ore 21:05) Diana, Principessa del Galles, aveva 36 anni quando mori’ in un incidente d’auto in un sottopasso di Parigi.