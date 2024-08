TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 30 agosto 2024

I consigli di TvBlog sui programmi di questa sera in TV, 30 agosto 2024: per le paralimpiadi, su Rai 2 l’esordio del Sitting Volley Italiano.

TvBlog anche oggi, venerdì 30 agosto 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 30 agosto 2024: canali generalisti

Rai 2 – Paralimpiadi Parigi 2024 (ore 21.00) Sitting Volley – Italia – Francia: Alla North Paris Arena, la Nazionale Italiana di sitting volley campione d’Europa in carica affronta le padrone di casa della Francia.

(ore 21.20) Una serata di stelle, con i fuoriclasse di tutto il mondo e i campioni azzurri, alla ricerca di punti per la qualificazione alla finale.. Italia 1 – Il ciclone (film, ore 21.20) Pluripremiato film di Pieraccioni. Un gruppo di ballerine spagnole trova ospitalita’ presso la famiglia Quarini nella campagna toscana, sconvolgendone la vita.

I programmi della sera in tv, 30 agosto 2024: canali tematici

IRIS (ch. 22) Un piano perfetto (film, ore 21:20) Per infrangere una maledizione di famiglia, Isabelle vuole sposare un uomo privo di fascino, divorziare e ri-sposarsi con l’uomo che ama. Con Diane Kruger, Dany Boon. .

(ch. 27) – (film, ore 21:05) Black comedy con Kathleen Turner. Stanca della solita vita e di badare sempre e solo alla felicita’ familiare, Beverly decide di diventare una provetta serial killer. Cine 34 (ch. 34) Cornetti alla crema (21:05) Un sarto, L. Banfi, si infatua di un’aspirante cantante lirica, E. Fenech. Essendo sposato, fingera’ di essere il vicino di casa, in un gioco di scambi di identita’

I programmi della sera in tv, 30 agosto 2024: canali satellitari

Sky Cinema Due (ch. 302/NOW) – Terraferma (ore 21:15) l tema dell’immigrazione attraverso lo sguardo di Emanuele Crialese. Uno sbarco di clandestini sconvolge la vita di un’isola siciliana. Premio Speciale della Giuria a Venezia.

(ch. 308/NOW) – (film, ore 21:00) Francesco Totti si racconta nel documentario di Alex Infascelli. Nella notte che precede l’addio al calcio, il capitano della Roma ripercorre le emozioni della sua vita privata e sportiva Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – Love Actually (film, ore 23:15) Prestigioso cast britannico per una romantica commedia corale di Richard Curtis. Dieci storie d’amore si intrecciano nella splendida cornice londinese durante il periodo di Natale.