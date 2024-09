TvBlog anche oggi, martedì 3 settembre 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

I programmi della sera in tv, 3 settembre 2024: canali generalisti

Rai 2 – Paralimpiadi Parigi 2024 (ore 21.20) Atletica Paralimpica: Sessione serale.

(ore 21.20) Atletica Paralimpica: Sessione serale. Italia 1 – Sherlock Holmes (film, ore 21.20) Robert Downey Jr. e Jude Law nella rivisitazione in chiave moderna delle avventure dell’abile investigatore inglese. Vincitore di un Golden Globe.

I programmi della sera in tv, 3 settembre 2024: canali tematici

Rai 4 (ch. 21) Fantasy Island (film, ore 21:20) Da una serie tv cult degli anni ’70, nota in Italia come “Fantasilandia”, “Fantasy Island” è una rielaborazione in chiave fanta-horror del concept che si trovava alla base dello show con Ricardo Montalbán. In questa versione cinematografica moderna, l’influencer Melanie, il poliziotto Patrick Randall, l’introversa Elena e i fratelli Brax e Bradley vincono un soggiorno su Fantasy Island, un’isola dalla misteriosa ubicazione dove ogni fantasia può diventare realtà, come il claim ideato dal tenutario Mr. Roarke recita.

I programmi della sera in tv, 3 settembre 2024: canali satellitari

Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – La scuola più bella del mondo (ore 21:15) Christian De Sica e Rocco Papaleo in una commedia di Luca Miniero. Un preside interessato al gemellaggio con una scuola ghanese invia per errore la proposta a un istituto napoletano.

