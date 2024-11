TvBlog consiglia i programmi della sera in tv, oggi 3 novembre 2024

I consigli di TvBlog sui programmi in onda stasera sui canali Rai, Mediaset, Sky e sulle reti tematiche: film, serie tv, show e non solo.

TvBlog anche oggi, domenica 3 novembre 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari.

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 3 novembre 2024: canali generalisti

Rai 1 – Purché finisca bene (ore 21.30) Matteo lavora nella sartoria di famiglia “Mampresol”, famosa per la ricercatezza dei suoi vestiti. L’equilibrio si rompe con l’apertura della “Deepti’s Taylor”, una nuova sartoria indiana. La situazione degenera quando la loro cliente principale, Ravagnin, inizia a scegliere la concorrenza indiana. Tra conflitti familiari, Matteo si innamora di Rani della “Deepti’s Taylor”. Riuscirà a conquistare Rani e risolvere i dissidi?

(ore 21.20) Melodramma corale firmato Ozpetek. L’armonia di un gruppo di amici viene sconvolta dalla morte improvvisa di uno di loro. NOVE – Che tempo che fa (ore 19.30) Tra gli ospiti della puntata Achille Lauro live con l’ultimo singolo “Amore Disperato” e Carlo Verdone, ideatore, regista e protagonista di “Vita da Carlo”, amatissima serie tv giunta alla sua terza stagione.

I programmi della sera in tv, 3 novembre 2024: canali tematici

Rai Movie (ch. 24) – Rumba Therapy (film, ore 21:10) L’amore a passo di danza in una commedia romantica. Tony è un autista di scuolabus che da molti anni ha abbandonato la famiglia, compresa una bambina appena nata. Dopo un infarto, decide di ricostruire il proprio passato rintracciando la figlia che non ha mai conosciuto: Maria, un’insegnante di rumba.

I programmi della sera in tv, 3 novembre 2024: canali satellitari

Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – Un paese quasi perfetto (ore 21:15) Commedia con Fabio Volo, Silvio Orlando e Miriam Leone. Tre amici decidono di aprire una fabbrica per risollevare le sorti di un borgo della Basilicata, ma avranno bisogno di un medico.

(ch. 304/NOW) – (film, ore 21:00) 4 Oscar all’emozionante capolavoro di fantascienza di Steven Spielberg. Un bambino protegge dagli scienziati un alieno rimasto sulla Terra e lo aiuta a tornare sul suo pianeta. Sky Cinema Suspense (ch. 306/NOW) Lady in the water (film, ore 21:00) Fantasy di M. Night Shyamalan con Paul Giamatti e Bryce Dallas Howard. Proveniente dal mondo delle fiabe, una misteriosa creatura emerge dalle acque di una piscina condominiale.