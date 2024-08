TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 3 agosto 2024

I consigli di TvBlog sui programmi di questa sera in TV, 3 agosto 2024: su Sky Cinema Family la commedia fantasy per tutti: “Casper”.

TvBlog anche oggi, sabato 3 agosto 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 3 agosto 2024: canali generalisti

Rai 2 – Giochi Olimpici di Parigi 2024 (ore 21.00) Tra le discipline della sessione serale: Marcell Jacobs gareggia per le semifinali dei 100m ai giochi olimpici. Finali e semifinali per il nuoto.

(ore 21.00) Tra le discipline della sessione serale: Marcell Jacobs gareggia per le semifinali dei 100m ai giochi olimpici. Finali e semifinali per il nuoto. Rai 1 – C’era una volta a Montecarlo (film, ore 21.20) Mehdi, 30 anni, vive in affitto insieme a sua madre in un sobborgo di Parigi. Passa il suo tempo giocando a poker online. Un giorno scopre di aver vinto una discreta somma alla lotteria. La cifra, però, non è abbastanza per comprare un appartamento alla madre. Sfruttando la sua abilità nel poker decide di partire per Montecarlo, la città delle fiabe, fingendosi un principe marocchino, con un solo obiettivo: giocare a poker al tavolo dei più ricchi nella speranza, finalmente, di vedere la sua vita cambiare. Lì incontra Elena, receptionist dell’Hôtel de Paris. Un’affascinante giovane donna che si rende presto conto che Medhi non è chi afferma di essere.

I programmi della sera in tv, 3 agosto 2024: canali tematici

Rai Storia (ch. 54) – Anno uno (ore 21:10) Il ritratto umano e politico di Alcide De Gasperi tra il 1944 e il 1954: lo tratteggia Roberto Rossellini nel film biografico del 1974 “Anno uno” per il ciclo “Cinema Italia”. Nel cast, Luigi Vannucchi, Dominique Darel, Valeria Sabel, Paolo Bonacelli.

I programmi della sera in tv, 3 agosto 2024: canali satellitari

Sky Cinema Family (ch. 304/NOW) – Casper (film, ore 21:15) Christina Ricci e Bill Pulman in una commedia fantastica. Un esperto di fantasmi e sua figlia, in missione in un castello, fanno la conoscenza di Casper, il tenero spettro di un bambino.

