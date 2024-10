TvBlog consiglia i programmi della sera in tv oggi, 29 ottobre 2024

I consigli di TvBlog sui programmi in onda stasera sui canali Rai, Mediaset, Sky e sulle reti tematiche: film, serie tv, show e non solo.

TvBlog anche oggi, martedì 29 ottobre 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 29 ottobre 2024: canali generalisti

Rai 3 – Ciao, Marcello – Mastroianni l’antidivo (ore 21.20) In occasione del centenario della nascita di Marcello Mastroianni, il grande attore scomparso a 72 anni nel 1996, un documentario di Fabrizio Corallo con Luca Argentero e con Barbara Venturato, che vuole celebrare Mastroianni da un’angolazione inedita e con un tono il più possibile “understatement”, come era nella sua natura.

Canale 5 – Ticket to paradise (ore 21.20) Una coppia divorziata da 20 anni si allea per evitare che la figlia commetta il loro stesso errore: sposarsi.

NOVE – Comedy Match (ore 21.20) Due squadre di comedians si sfidano a colpi di risate.

I programmi della sera in tv, 29 ottobre 2024: canali tematici

Rai Movie (ch. 24) – Navigator (film, ore 21:10) E.T. e i suoi fratelli: di Randal Kleiser, prodotto Disney che – sulla scia del successo planetario del film di Spielberg uscito quattro anni prima – propone una storia in cui l’intelligenza aliena si trova a suo agio nel mondo dei giovanissimi, molto più che in quello dei grandi.

IRIS (ch. 22) – E' una spoca faccenda, tenente Parker! (film, ore 21:15) J. Wayne interpreta un tenente della polizia di Seattle che, dopo essersi dimesso, indaga sull'omicidio di un suo ex collega.

Twentyseven (ch. 27) – Un poliziotto alle elementari (film, ore 21:05) Un poliziotto in incognito si finge insegnante delle elementari per catturare un pericoloso criminale. Con A. Schwarzenegger.

I programmi della sera in tv, 29 ottobre 2024: canali satellitari

Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – Midway (ore 21:15) War movie di Roland Emmerich con Woody Harrelson e Dennis Quaid. Giugno, 1942: nell’atollo di Midway la Marina degli Stati Uniti reagisce all’attacco della flotta imperiale giapponese.

Sky Cinema Halloween (ch. 303/NOW) – Split (film, ore 21:15) M. Night Shyamalan dirige un formidabile James McAvoy. Tre ragazze vengono rapite da un maniaco con 23 diverse personalita', ma la piu' pericolosa e' ancora nascosta nella sua psiche.

Sky Cinema Action (ch. 305/NOW) Scarface (film, ore 21:00) Al Pacino nel gangster-movie capolavoro di Brian De Palma, sceneggiato da Oliver Stone. Il rifugiato cubano Tony Montana scala i vertici della malavita e diventa il re del narcotraffico.