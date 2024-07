TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 29 luglio 2024

TvBlog anche oggi, lunedì 29 luglio 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 29 luglio 2024: canali generalisti

Rai 2 – Giochi Olimpici di Parigi 2024 (ore 21.00) Nella prima serata le finali per il 1° e 2° posto e del 3° e 4° posto del fioretto individuale maschile, del 1° e 2° posto, del 3° e 4° posto della sciabola individuale femminile e, nel nuoto, la finale dei 100 dorso maschili, dei 100 rana femminili e dei 200 stile libero femminili.

(ore 21.00) Nella prima serata le finali per il 1° e 2° posto e del 3° e 4° posto del fioretto individuale maschile, del 1° e 2° posto, del 3° e 4° posto della sciabola individuale femminile e, nel nuoto, la finale dei 100 dorso maschili, dei 100 rana femminili e dei 200 stile libero femminili. Rete 4 – Un’ottima annata – A good year (film, ore 21.20) Enrico Papi presenta il game show che mette in competizione due squadre formate da celebrities, pronte a mettersi in gioco attraverso esilaranti prove con un unico denominatore comune: la musica.

(film, ore 21.20) Enrico Papi presenta il game show che mette in competizione due squadre formate da celebrities, pronte a mettersi in gioco attraverso esilaranti prove con un unico denominatore comune: la musica. Canale 5 – Cornetto Battiti Live (ore 21:30) sul palco: Gianna Nannini, Ricchi e Poveri, Fedez, Emis Killa, Achille Lauro, Ermal Meta, Arisa, Noemi, Piero Pelù, La Rappresentante Di Lista, Holden, Gabry Ponte, Capo Plaza, ComaCose, LDA, Leo Gassmann, Il Tre e Zerb.

I programmi della sera in tv, 29 luglio 2024: canali tematici

Rai Movie (ch. 24) – Io sono tempesta (film, ore 21:10) : Numa Tempesta è un uomo molto ricco che vive da solo in un albergo lussuosissimo. A causa di una frode fiscale, viene condannato a un anno di servizi socialmente utili in un centro di accoglienza per senzatetto. Sarà così costretto a confrontarsi con un’umanità molto diversa dalla sua e conoscerà un giovane padre che ha perso tutto, tranne il proprio figlio.

(ch. 24) – (film, ore 21:10) : Numa Tempesta è un uomo molto ricco che vive da solo in un albergo lussuosissimo. A causa di una frode fiscale, viene condannato a un anno di servizi socialmente utili in un centro di accoglienza per senzatetto. Sarà così costretto a confrontarsi con un’umanità molto diversa dalla sua e conoscerà un giovane padre che ha perso tutto, tranne il proprio figlio. La5 (ch. 30) – La custode di mia sorella (film, ore 21:20) Film toccante tratto dall’omonimo romanzo di Jodi Picoult, con Cameron Diaz e Alec Baldwin. Due sorelle affrontano il dramma della malattia.

(ch. 30) – (film, ore 21:20) Film toccante tratto dall’omonimo romanzo di Jodi Picoult, con Cameron Diaz e Alec Baldwin. Due sorelle affrontano il dramma della malattia. Cine34 (ch. 34) – Borotalco (film, ore 21.05) Versione restaurata da Infinity. Una serie di equivoci travolge un modesto venditore di enciclopedie che si innamora di una fan di Lucio Dalla.

I programmi della sera in tv, 29 luglio 2024: canali satellitari

Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – Five Nights at Freddy’s (ore 21:15) Fenomenale successo targato Blumhouse con Josh Hutcherson ispirato al noto videogioco. Costretto ad accettare un posto come guardia di sicurezza notturna, Mike inizia a fare strani sogni.

(ch. 301/NOW) – (ore 21:15) Fenomenale successo targato Blumhouse con Josh Hutcherson ispirato al noto videogioco. Costretto ad accettare un posto come guardia di sicurezza notturna, Mike inizia a fare strani sogni. Sky Cinema Due (ch. 302/NOW) – Colazione da Tiffany (Vers. restaurata) (film, ore 21:15) L’indimenticabile Audrey Hepburn nei panni di una provinciale in scalata sociale a New York. Al suo fianco George Peppard in un’epocale commedia romantica diretta da Blake Edwards.

(ch. 302/NOW) – (film, ore 21:15) L’indimenticabile Audrey Hepburn nei panni di una provinciale in scalata sociale a New York. Al suo fianco George Peppard in un’epocale commedia romantica diretta da Blake Edwards. Sky Cinema Family (ch. 304/NOW) – Tata Matilda e il grande botto (film, ore 21:00) Emma Thompson e Maggie Gyllenhaal nella seconda commedia british con la bambinaia dal tocco magico. Una donna stressata dai tre figli e dai nipoti viziati si rivolge a Tata Matilda.