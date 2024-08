TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 29 agosto 2024

I consigli di TvBlog sui programmi di questa sera in TV, 29 agosto 2024: nei giorni in cui Sapore di mare torna nei cinema in 4K, il film torna su Rete 4

TvBlog anche oggi, giovedì 29 agosto 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 29 agosto 2024: canali generalisti

Rai 2 – Paralimpiadi Parigi 2024 (ore 21.00) Rugby in carrozzina – Sviluppato per la prima volta in Canada negli anni 70, il rugby in carrozzina ha fatto il suo debutto come sport da medaglia ai Giochi Paralimpici di Sydney 2000. Diverse le squadre impegnate nel torneo per la conquista della medaglia d’oro.

(ore 21.00) Rugby in carrozzina – Sviluppato per la prima volta in Canada negli anni 70, il rugby in carrozzina ha fatto il suo debutto come sport da medaglia ai Giochi Paralimpici di Sydney 2000. Diverse le squadre impegnate nel torneo per la conquista della medaglia d’oro. Rai 1 – Noos – L’avventura della conoscenza (ore 21.20) Alberto Angela scenderà negli strati più antichi dell’edificio, dove ogni epoca storica ha lasciato un segno, per scoprire la prima basilica risalente al quarto secolo, e ancora più in profondità dove gli archeologi hanno scoperto un tempio dedicato al dio Mitra.

(ore 21.20) Alberto Angela scenderà negli strati più antichi dell’edificio, dove ogni epoca storica ha lasciato un segno, per scoprire la prima basilica risalente al quarto secolo, e ancora più in profondità dove gli archeologi hanno scoperto un tempio dedicato al dio Mitra. Rete 4 – Sapore di mare (film, ore 21.20) L’estate di un gruppo di ragazzi nella Versilia degli anni 60′ con flirt, delusioni amorose e falo’ in riva al mare. Premio ai Nastri d’argento e David di Donatello.

I programmi della sera in tv, 29 agosto 2024: canali tematici

IRIS (ch. 22) The river wild (film, ore 21:05) I premi Oscar Meryl Streep e Sean Penn si incontrano in un tranquillo weekend a fare rafting sul fiume. Avra’ inizio un incubo senza fine.

(ch. 22) (film, ore 21:05) I premi Oscar Meryl Streep e Sean Penn si incontrano in un tranquillo weekend a fare rafting sul fiume. Avra’ inizio un incubo senza fine. La5 (ch. 30) – Twilight (film, ore 21:20) La giovane Bella, che da poco si e’ trasferita a Forks, si innamora di un vampiro. Tratto dall’omonimo romanzo di Stephenie Meyers.

(ch. 30) – (film, ore 21:20) La giovane Bella, che da poco si e’ trasferita a Forks, si innamora di un vampiro. Tratto dall’omonimo romanzo di Stephenie Meyers. Rai 5 (ch. 23) Tony Bennett & Lady Gaga – Cheek to cheek Live (23:10) Una raccolta di classici del vasto canzoniere americano (“It Don’t Mean A Thing”, “Sophisticated Lady”, “Anything Goes”) eseguiti dal grande crooner Tony Bennett, scomparso lo scorso anno, in compagnia di Lady Gaga. È il concerto – registrato il 28 luglio 2014 nella Frederick P. Rose Hall del Jazz al Lincoln Center a New York

I programmi della sera in tv, 29 agosto 2024: canali satellitari

Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – Modalità aereo (ore 21:15) Lillo e Paolo Ruffini in una commedia di Fausto Brizzi. Due inservienti dell’aeroporto si impossessano del cellulare di un ricco imprenditore e si vendicano della sua arroganza.

(ch. 301/NOW) – (ore 21:15) Lillo e Paolo Ruffini in una commedia di Fausto Brizzi. Due inservienti dell’aeroporto si impossessano del cellulare di un ricco imprenditore e si vendicano della sua arroganza. Sky Cinema Family (ch. 304/NOW) – Barbie (film, ore 21:00) Margot Robbie e Ryan Gosling nel film campione d’incassi di Greta Gerwig, premiato con un Oscar. Afflitta da pensieri umani, Barbie lascia Barbieland per avventurarsi nel mondo reale.

(ch. 304/NOW) – (film, ore 21:00) Margot Robbie e Ryan Gosling nel film campione d’incassi di Greta Gerwig, premiato con un Oscar. Afflitta da pensieri umani, Barbie lascia Barbieland per avventurarsi nel mondo reale. Sky Cinema Comedy (ch. 309/NOW) – Miss FBI – Infiltrata speciale (film, ore 21:00) Sequel di ‘Miss Detective’ con Sandra Bullock protagonista. Promossa a donna immagine per l’FBI, l’agente Gracie Hart torna in azione quando la sua migliore amica viene rapita a Las Vegas