I consigli di TvBlog sui programmi in onda stasera sui canali Rai, Mediaset, Sky e sulle reti tematiche: film, serie tv, show e non solo.

TvBlog anche oggi, sabato 28 settembre 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 28 settembre 2024: canali generalisti

Rai 1 – Ballando con le stelle (ore 20.35) Anche quest’anno il cast è composto da grandi nomi del mondo dello spettacolo, ma anche dello sport e della musica italiana. Il dance show più amato dal pubblico televisivo italiano, condotto come sempre da Milly Carlucci affiancata da Paolo Belli, giunge quest’anno alla sua diciannovesima edizione.

Rai 3 – A modo mio – Patty pravo (ore 21.20) Il documentario ripercorre la vita privata e i successi discografici di una delle voci femminili più importanti della storia della musica italiana: Nicoletta Strambelli, in arte Patty Pravo. L'artista ritorna nei luoghi della sua infanzia e si racconta attingendo al repertorio della sua memoria privata e professionale.

Canale 5 – Tu si que vales (ore 21.35) Lo show che da' spazio ad ogni tipo di talento. Maria De Filippi torna con la "squadra che vince": Luciana Littizzetto, Gerry Scotti e Rudy Zerbi sono i giudici, Sabrina Ferilli la voce del popolo!.

I programmi della sera in tv, 28 settembre 2024: canali tematici

Twentyseven (ch. 27) – Corsari (film, ore 21:10) Giamaica, secolo XVII. Morgan e’ in possesso di una delle tre parti di una mappa che porta a un tesoro. Le rimanenti sono nelle mani del malvagio Dawg.

Cine 34 (ch. 34) – La dolce vita (film, ore 21:10) Pluripremiata pellicola cult di Fellini. La Roma del boom economico vista con gli occhi del giornalista di scoop scandalistici Marcello Rubini.

(ch. 34) – (film, ore 21:10) Pluripremiata pellicola cult di Fellini. La Roma del boom economico vista con gli occhi del giornalista di scoop scandalistici Marcello Rubini. Rai Storia (ch. 54) – Illuminate (ore 23:00) Caterina Guzzanti è l’attrice-narratrice del docu-film dedicato al Premio Nobel per la Medicina Rita Levi Montalcini in “Illuminate”, in onda sabato 28 settembre alle 23.00 su Rai Storia per il ciclo “Documentari d’autore”. Ospite di una scuola media di Afragola (Napoli), intitolata alla scienziata, Caterina Guzzanti incontra gli studenti di un laboratorio di teatro e tiene una lezione sull’importanza dell’immaginazione, quanto per il suo lavoro, quanto per quello della grande ricercatrice torinese.

I programmi della sera in tv, 28 settembre 2024: canali satellitari

Sky Cinema Due (ch. 302/NOW) – Marcello Mio (film, ore 21:15) Chiara Mastroianni, attrice e figlia d’arte di Marcello Mastroianni e Catherine Deneuve, e il regista Christophe Honore’ confezionano un ritratto del grande attore, in concorso a Cannes.

Sky Cinema Family (ch. 304/NOW) – Jumanji – Benvenuti nella giungla (film, ore 21:00) Dwayne Johnson, Karen Gillan e Jack Black nel sequel campione d'incassi del film con Robin Williams. Quattro liceali trovano una console e vengono catapultati all'interno di un videogame.

(ch. 304/NOW) – (film, ore 21:00) Dwayne Johnson, Karen Gillan e Jack Black nel sequel campione d’incassi del film con Robin Williams. Quattro liceali trovano una console e vengono catapultati all’interno di un videogame. Sky Cinema Drama (ch. 308/NOW) Ben Hur (film, ore 21:00) 11 Oscar per il leggendario kolossal di William Wyler, con Charlton Heston. Il principe Ben Hur, caduto prigioniero per colpa di Messala, cerca vendetta nei confronti del suo nemico