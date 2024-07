TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 28 luglio 2024

TvBlog anche oggi, domenica 28 luglio 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

I programmi della sera in tv, 28 luglio 2024: canali generalisti

Rai 2 – Giochi Olimpici di Parigi 2024 (ore 21.00) Finali del fioretto femminile e spada maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Italia 1 – Tilt – Tieni il tempo (film, ore 21.20) Enrico Papi presenta il game show che mette in competizione due squadre formate da celebrities, pronte a mettersi in gioco attraverso esilaranti prove con un unico denominatore comune: la musica.

La7 – Heat – La sfida (ore 21:15) Un maturo detective è sulle tracce di un imprendibile rapinatore. Il ricercato ha deciso di fare un ultimo, spettacolare colpo.

I programmi della sera in tv, 28 luglio 2024: canali tematici

Rai Movie (ch. 24) – I tre moschettieri (film, ore 21:10) : Athos, Porthos e Aramis sono i più spavaldi e valorosi fra le guardie del re di Francia, Luigi XIII. Dalla Guascogna arriva a Parigi il giovane D'Artagnan, che sogna di unirsi ai moschettieri. Fra congiure di corte, nemici, alleati e duelli dovranno sventare un complotto contro la corona.

IRIS (ch. 22) – Ray (film, ore 21:20) Film che ripercorre i primi 40 anni di vita di Ray Charles: la cecita', le difficolta', il talento musicale, e infine il successo. Premio Oscar a Jamie Foxx.

La5 (ch. 30) – Gioco d'amore (film, ore 21.10) Adattamento di un romanzo, con K. Costner. La partita perfetta di baseball, intervallata dai flashback della vita personale del protagonista.

I programmi della sera in tv, 28 luglio 2024: canali satellitari

Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – Nina dei lupi (ore 21:15) Fantasy apocalittico di Antonio Pisu. Quando una tempesta solare rende inutilizzabile ogni apparecchio elettronico, in un paesino sperduto viene trovata una neonata.

Sky Cinema Family (ch. 304/NOW) – Sulle ali dell'avventura (film, ore 21:00) Dal regista di "Belle & Sebastien", una travolgente avventura ecologista tratta da una storia vera. Un adolescente aiuta il padre scienziato a salvare le oche nane in via di estinzione.

Sky Cinema Drama (ch. 308/NOW) – Whitney Houston – Una voce diventata leggenda (film, ore 21:00) Naomi Ackie ridona vita al talento di Whitney Houston in un biopic con Stanley Tucci. Dagli esordi sfolgoranti alla prematura scomparsa, l'ascesa e la caduta della popstar leggendaria