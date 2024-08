TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 28 agosto 2024

TvBlog anche oggi, mercoledì 28 agosto 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 28 agosto 2024: canali generalisti

Rai 2 – Paralimpiadi Parigi 2024 (ore 19.50) Si svolge a Place de la Concorde la Cerimonia di Apertura dei Giochi Paralimpici di Parigi 2024. Ambra Sabatini e Luca Mazzone sono i portabandiera della rappresentativa azzurra, che conta 141 atleti e intende superare l’ottimo risultato raggiunto a Tokyo.

(film, ore 21.20) In esclusiva l’imperdibile evento live dal Circo Massimo per celebrare i trent’anni di carriera di Max Pezzali. Tra gli ospiti Articolo 31, Lazza, Paola e Chiara. Tv8 – Cic to cic (ore 21.20) Il comico, il cantante, l’imitatore, il mattatore che accoglie i super ospiti Angelo Pintus e Anna Tatangelo: si va da un Cicchella all’altro in questo esilarante show comico musicale..

I programmi della sera in tv, 28 agosto 2024: canali tematici

Rai Movie (ch. 24) Chiara (film, ore 21:10) Assisi, 1211: appena diciottenne, per seguire l’esempio dell’amico Francesco, Chiara abbandona la casa paterna per votarsi alla povertà e alla castità. Il contrasto con la famiglia e con l’autorità cattolica non spegnerà la forza personale e rivoluzionaria della ragazza, destinata alla santità e alla creazione di una delle comunità più importanti della storia della Chiesa..

(ch. 27) – (film, ore 21:10) Toccante e pluripremiato film su un ragazzo della classe operaia inglese che sfida i pregiudizi sociali e segue la sua passione per la danza.. Tv2000 (ch. 28) A muso duro – Campioni di vita (20:50) La storia di Antonio Maglio, medico e dirigente INAIL che organizza i primi Giochi Paralimpici della storia..

I programmi della sera in tv, 28 agosto 2024: canali satellitari

Sky Uno (ch. 108/NOW) – Gaga Chromatica Ball Tour (ore 21:15) Dal Dodger Stadium di Los Angeles, Lady Gaga esegue alcuni dei suoi successi piu’ grandi e amati, tra cui “Stupid Love”, “Bad Romance”, “Just Dance” e altro ancora..

(ch. 304/NOW) – (film, ore 21:00) Delicata commedia di Francesco Ghiaccio. Tre ragazze derise per il loro aspetto cercano il riscatto in una gara di nuoto sincronizzato. Nel cast Vinicio Marchioni e Valeria Solarino. Sky Cinema Romance (ch. 307/NOW) – Mangia, prega, ama (film, ore 21:00) Alla ricerca della felicita’ con Julia Roberts e Javier Bardem. Una scrittrice, in viaggio fra Italia, India e Indonesia, scopre le meraviglie del cibo, la meditazione e l’uomo dei sogni