TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 27 luglio 2024

TvBlog anche oggi, sabato 27 luglio 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

I programmi della sera in tv, 27 luglio 2024: canali generalisti

Rai 2 – Giochi Olimpici di Parigi 2024 (ore 21.00) Finali della spada femminile e della sciabola maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024.

(ore 21.00) Finali della spada femminile e della sciabola maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Rai 3 – Carla (film, ore 21.20) La vita straordinaria di Carla Fracci, la più grande ballerina italiana di tutti i tempi raccontata dai primi passi all’Accademia del Teatro alla Scala di Milano fino ai palcoscenici dei più prestigiosi teatri internazionali passando attraverso le scelte controverse, le rinunce faticose e le importanti soddisfazioni che hanno segnato la sua ascesa. Liberamente ispirato all’autobiografia “Passo dopo passo – La mia storia”.

I programmi della sera in tv, 27 luglio 2024: canali tematici

Rai Movie (ch. 24) – Nevia (film, ore 21:10) : Minuta e acerba, Nevia ha diciassette anni, ed è cresciuta fra i container del quartiere Ponticelli in una famiglia di sole donne. La loro non è una vita facile: un giorno però nella zona arriva un circo, e a Nevia e alla sorella si apre un’opportunità inatte. Interessante opera prima, il film riesce a costruire una storia di disagio al femminile, con profondo realismo e un notevole risvolto poetico.

I programmi della sera in tv, 27 luglio 2024: canali satellitari

Sky Cinema Due (ch. 302/NOW) – Caterina va in città (ore 21:15) Commedia di Paolo Virzi’ con Margherita Buy e Sergio Castellitto. Giunta a Roma dalla provincia con i genitori, una timida tredicenne s’immerge nelle contraddizioni sociali della capitale.

