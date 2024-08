TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 26 agosto 2024

I consigli di TvBlog sui programmi di questa sera in TV, 26 agosto 2024: arriva in esclusiva su Sky Cinema l’ultimo film di Sofia Coppola

TvBlog anche oggi, lunedì 26 agosto 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 26 agosto 2024: canali generalisti

Rai 3 – La grande Opera dall’Arena di Verona – Nabucco (film, ore 21.30) Rai Cultura ripropone, nella suggestiva atmosfera dell’Arena di Verona, l’opera “Nabucco”. A sottolineare alcuni momenti chiave dell’opera Luca Zingaretti che, con la sua partecipazione straordinaria, accompagna i telespettatori all’interno del capolavoro di Giuseppe Verdi. L’allestimento e i costumi sono firmati dal regista Arnaud Bernard che riporta “Nabucco” nel pieno del nostro Risorgimento.

I programmi della sera in tv, 26 agosto 2024: canali tematici

Rai Movie (ch. 24) Un re per quattro regine (film, ore 21:20) Tra western e commedia, il film è un “divertissement” del grande regista Raoul Walsh con Clark Gable nei panni di un simpatico e affascinante manigoldo di mezz’età, Dan Kahoe, che per recuperare il fantastico malloppo, centomila dollari in oro di una rapina in cui hanno perso la vita tre fratelli su quattro, si mette a frequentare la casa della famiglia dei rapinatori McDade. Nella fattoria vivono la madre e le sue quattro nuore, tre delle quali vedove, e Gable, per trovare il nascondiglio dell’oro e svignarsela con il bottino, comincia a sedurre e corteggiare le donne scatenando le loro gelosie.

I programmi della sera in tv, 26 agosto 2024: canali satellitari

Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – Priscilla (film, ore 21:15) Coppa Volpi a Cailee Spaeny nella pellicola di Sofia Coppola che racconta il grande e turbolento amore tra Priscilla Beaulieu e il re del rock and roll Elvis Presley (Jacob Elordi).

