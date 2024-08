TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 25 agosto 2024

TvBlog anche oggi, domenica 25 agosto 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 25 agosto 2024: canali generalisti

Rai 1 – Brave Ragazze (film, ore 21.30) Anni Ottanta, Gaeta. Quattro amiche esasperate da problemi economici e familiari intravedono una via d’uscita dalle loro tribolazioni proprio nel crimine. Rapineranno, travestite da uomini, la banca del paese. Il colpo riesce così bene che le amiche si sentono ispirate a proseguire nella loro carriera di malviventi. Ma a Gaeta arriva, per indagare, il commissario Morandi. E le cose, per le brave ragazze, si complicano.

(film, ore 21.30) Anni Ottanta, Gaeta. Quattro amiche esasperate da problemi economici e familiari intravedono una via d’uscita dalle loro tribolazioni proprio nel crimine. Rapineranno, travestite da uomini, la banca del paese. Il colpo riesce così bene che le amiche si sentono ispirate a proseguire nella loro carriera di malviventi. Ma a Gaeta arriva, per indagare, il commissario Morandi. E le cose, per le brave ragazze, si complicano. Rete 4 – Air Force One (film, ore 21.20) Durante un viaggio sull’Air Force One, il Presidente degli Stati Uniti James Marshall viene preso in ostaggio con la sua famiglia.

(film, ore 21.20) Durante un viaggio sull’Air Force One, il Presidente degli Stati Uniti James Marshall viene preso in ostaggio con la sua famiglia. La7 – Diana – La storia segreta di Lady D (film, ore 21.20) La storia della relazione sentimentale che ha legato per due anni la principessa Diana e il chirurgo pakistano Khan.

I programmi della sera in tv, 25 agosto 2024: canali tematici

IRIS (ch. 22) Argo (film, ore 21:20) Tre premi Oscar per questo film diretto ed interpretato da Ben Affleck, tratto dalla vera storia del funambolico salvataggio dei diplomatici USA in Iran.

(ch. 22) (film, ore 21:20) Tre premi Oscar per questo film diretto ed interpretato da Ben Affleck, tratto dalla vera storia del funambolico salvataggio dei diplomatici USA in Iran. La5 (ch. 30) – Tata Giramondo – Missione Italia (film, ore 21:10) La tata si trova in Puglia presso una famiglia felice, ma la cui madre disorienta i figli adolescenti col suo strano comportamento. Cosa nasconde la donna?.

I programmi della sera in tv, 25 agosto 2024: canali satellitari

Sky Cinema Due (ch. 302/NOW) – Il punto di rugiada (film, ore 21:15) Marco Risi dirige una pellicola in un mondo senza eta’. Condannato ai servizi sociali in un ospizio per aver provocato un incidente, Carlo si trova catapultato in un mondo ignoto.

(ch. 302/NOW) – (film, ore 21:15) Marco Risi dirige una pellicola in un mondo senza eta’. Condannato ai servizi sociali in un ospizio per aver provocato un incidente, Carlo si trova catapultato in un mondo ignoto. Sky Cinema Family (ch. 304/NOW) – Tre di troppo (film, ore 21:00) Fabio De Luigi dirige e interpreta una commedia per tutta la famiglia con Virginia Raffaele. Fiera di non avere figli, una coppia si trova all’improvviso con 3 bimbi a causa di un anatema.

(ch. 304/NOW) – (film, ore 21:00) Fabio De Luigi dirige e interpreta una commedia per tutta la famiglia con Virginia Raffaele. Fiera di non avere figli, una coppia si trova all’improvviso con 3 bimbi a causa di un anatema. Sky Cinema Comedy (ch. 309/NOW) – Mia moglie per finta (film, ore 21:00) Adam Sandler, Jennifer Aniston e Nicole Kidman in una brillante commedia. Un chirurgo seduce le donne indossando una fede finta e inventando inesistenti crisi coniugali.