I consigli di TvBlog sui programmi in onda stasera sui canali Rai, Mediaset, Sky e sulle reti tematiche: film, serie tv, show e non solo.

TvBlog anche oggi, martedì 24 settembre 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 24 settembre 2024: canali generalisti

Rai 2 – The floor – Ne rimarrà solo uno (ore 21.20) I concorrenti si sfideranno in giochi a eliminazione diretta, in varie categorie come “atleti famosi” o “attori di Hollywood”, per conquistare progressivamente l’intero campo di gioco e aggiudicarsi il premio finale di 100 mila euro.

(ore 21.20) I concorrenti si sfideranno in giochi a eliminazione diretta, in varie categorie come “atleti famosi” o “attori di Hollywood”, per conquistare progressivamente l’intero campo di gioco e aggiudicarsi il premio finale di 100 mila euro. Rai 3 – Il sol dell’avvenire (ore 21.20) La trama si svolge a Roma, dove Giovanni è un regista, non immune a nevrosi e fissazioni, il quale si prepara a girare un nuovo film: la storia di un funzionario del Partito Comunista Italiano nell’immediatezza della rivolta d’Ungheria del 1956, quando a Budapest ci fu un consistente moto di piazza per sganciare il Paese dal blocco sovietico. La tormentata lavorazione s’intreccia alle vicende private di Giovanni, in crisi con la moglie..

(ore 21.20) La trama si svolge a Roma, dove Giovanni è un regista, non immune a nevrosi e fissazioni, il quale si prepara a girare un nuovo film: la storia di un funzionario del Partito Comunista Italiano nell’immediatezza della rivolta d’Ungheria del 1956, quando a Budapest ci fu un consistente moto di piazza per sganciare il Paese dal blocco sovietico. La tormentata lavorazione s’intreccia alle vicende private di Giovanni, in crisi con la moglie.. Canale 5 – Temptation Island (ore 21.40) Nuovi dubbi e nuove scoperte emergono nei villaggi delle coppie. Qualcosa provoca una forte reazione in Valerio, di cosa si tratta?.

I programmi della sera in tv, 24 settembre 2024: canali tematici

Rai 5 (ch. 23) – Red Joan (film, ore 21:15) tratto dal romanzo “La ragazza del Kgb” di Jennie Rooney, ispirato alle controverse vicende della vita di Melita Norwood, la spia britannica più longeva del Kgb.

(ch. 23) – (film, ore 21:15) tratto dal romanzo “La ragazza del Kgb” di Jennie Rooney, ispirato alle controverse vicende della vita di Melita Norwood, la spia britannica più longeva del Kgb. Cine 34 (ch. 34) – Mollo tutto e apro un chiringuito (film, ore 21:10) Dopo il fallimento dell’affare della sua vita, il Milanese Imbruttito rileva un Chiringuito in Sardegna per fare “business in infradito’. Avra’ successo?.

I programmi della sera in tv, 24 settembre 2024: canali satellitari

Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – Which brings me to you – Storia di una confessione (film, ore 21:15) Commedia romantica con Lucy Hale e Nat Wolff. Jane e Will si incontrano al matrimonio di un amico. Dopo un impeto di passione il rapporto prende una piega inaspettata.

(ch. 301/NOW) – (film, ore 21:15) Commedia romantica con Lucy Hale e Nat Wolff. Jane e Will si incontrano al matrimonio di un amico. Dopo un impeto di passione il rapporto prende una piega inaspettata. Sky Cinema Family (ch. 304/NOW) – Tata Matilda e il grande botto (film, ore 21:00) Emma Thompson e Maggie Gyllenhaal nella seconda commedia british con la bambinaia dal tocco magico. Una donna stressata dai tre figli e dai nipoti viziati si rivolge a Tata Matilda.

(ch. 304/NOW) – (film, ore 21:00) Emma Thompson e Maggie Gyllenhaal nella seconda commedia british con la bambinaia dal tocco magico. Una donna stressata dai tre figli e dai nipoti viziati si rivolge a Tata Matilda. Sky Cinema Romance (ch. 307/NOW) Mamma mia! – Ci risiamo (film, ore 21:00) Grande cast per il sequel del musical di successo con Lily James e Amanda Seyfried. Impegnata a rimodernare l’hotel di famiglia, Sophie ripercorre la vita di sua madre (Meryl Streep)