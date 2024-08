TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 24 agosto 2024

TvBlog anche oggi, sabato 24 agosto 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

I programmi della sera in tv, 24 agosto 2024: canali generalisti

Rai 1 – Sister Act 2 – Più svitata che mai (film, ore 21.30) Dopo le peripezie del primo film, Deloris ha ricominciato a fare la cantante. Ma un giorno, durante uno spettacolo a Las Vegas, riceve la visita delle sue vecchie amiche suore che le chiedono di tornare a San Francisco. La scuola naviga in cattive acque e per salvarla sarà necessario iscrivere il coro a un concorso. .

I programmi della sera in tv, 24 agosto 2024: canali tematici

Twentyseven (ch. 27) Terapia e pallottole (film, ore 21:20) Un boss mafioso, afflitto da attacchi di panico, irrompe nella vita di uno strizzacervelli obbligandolo a prenderlo come paziente. La sua vita sara’ stravolta.

I programmi della sera in tv, 24 agosto 2024: canali satellitari

Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – Molly’s Game (film, ore 21:15) Biopic di Aaron Sorkin con Jessica Chastain, Idris Elba e Kevin Costner. Dopo un infortunio, la sciatrice olimpionica Molly Bloom cambia vita e diventa la regina del poker clandestino.

