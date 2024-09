I consigli di TvBlog sui programmi in onda stasera sui canali Rai, Mediaset, Sky e sulle reti tematiche: film, serie tv, show e non solo.

TvBlog anche oggi, lunedì 23 settembre 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 23 settembre 2024: canali generalisti

Italia 1 – Peppermint – L’angelo della vendetta (ore 21.20) Riley e’ sopravvissuta a un attentato in cui hanno perso la vita suo marito Chris e sua figlia Carlie. Ora cerchera’ vendetta..

I programmi della sera in tv, 23 settembre 2024: canali tematici

Cielo (ch. 26) – Sliding Doors (film, ore 21:15) Destini paralleli per Gwyneth Paltrow in una commedia di culto prodotta da Sydney Pollack. Di fronte alle porte scorrevoli di una metropolitana, la vita di Helen prendera’ due direzioni.

(ch. 26) – (film, ore 21:15) Destini paralleli per Gwyneth Paltrow in una commedia di culto prodotta da Sydney Pollack. Di fronte alle porte scorrevoli di una metropolitana, la vita di Helen prendera’ due direzioni. Twentyseven (ch. 27) – I gemelli (film, ore 21:50) Spassosissima commedia con l’inedita coppia A. Schwarzenegger e D. DeVito. Due gemelli separati alla nascita ma diametralmente opposti si incontrano dopo 35 anni..

I programmi della sera in tv, 23 settembre 2024: canali satellitari

Sky Cinema Due (ch. 302/NOW) – La verità secondo Maureen K. (film, ore 21:15) Pellicola biografica con Isabelle Huppert protagonista. Maureen Kernay, sindacalista in un’azienda leader nel campo nucleare, scopre un segreto che potrebbe sconvolgere l’intera nazione.

(ch. 307/NOW) – (film, ore 21:00) Commedia romantica con Vince Vaughn e Jennifer Aniston. Dopo l’ennesimo diverbio, Gary e Brooke decidono di lasciarsi ma nessuno dei due e’ intenzionato ad abbandonare il tetto coniugale . Sky Cinema Drama (ch. 308/NOW) Voglia di tenerezza (film, ore 21:00) 5 Oscar al film di James L. Brooks con Shirley MacLaine, Debra Winger e Jack Nicholson. La storia del rapporto conflittuale fra una madre e sua figlia si snoda nell’arco di una vita intera