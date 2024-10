TvBlog consiglia i programmi della sera in tv oggi, 23 ottobre 2024

I consigli di TvBlog sui programmi in onda stasera sui canali Rai, Mediaset, Sky e sulle reti tematiche: film, serie tv, show e non solo.

TvBlog anche oggi, mercoledì 23 ottobre 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 23 ottobre 2024: canali generalisti

Rai 1 – Sulle ali della speranza (film, ore 21.30) La pellicola, ispirata ad una storia vera, vede protagonista Dennis Quaid che si ritrova, suo malgrado, a pilotare un aereo a seguito della morte improvvisa del pilota durante il volo.

I programmi della sera in tv, 23 ottobre 2024: canali tematici

Rai Movie (ch. 24) – La ragazza del punk innamorato (film, ore 21:15) In un sobborgo londinese degli anni Settanta il giovane e ribelle Enn vive con la madre alcolista e sogna di formare una band coi suoi amici. A rivoluzionare il suo mondo arriva Zan, una ragazza dall’aria angelica che in realtà viene dallo spazio e che scopre che il modo di vivere, la musica e le abitudini del ragazzo e del suo gruppo le vanno molto più a genio di quel che accade sul suo pianeta.

I programmi della sera in tv, 23 ottobre 2024: canali satellitari

Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – French Girl (ore 21:15) Frizzante commedia romantica con Zach Braff e Vanessa Hudgens. Un insegnante di Brooklyn sta per chiedere la mano alla fidanzata quando si trova davanti una sua vecchia fiamma.

