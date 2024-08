TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 23 agosto 2024

TvBlog anche oggi, venerdì 23 agosto 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

I programmi della sera in tv, 23 agosto 2024: canali generalisti

Rai 1 – Per tutta la vita (film, ore 21.30) La curia vescovile scopre che un prete è, in realtà, un impostore: tutti i matrimoni che ha celebrato nell’arco di nove anni dovranno essere annullati e, di conseguenza, officiati di nuovo. La faccenda si ripercuote su quattro coppie, ognuna con una storia diversa: c’è chi è prontissimo a risposarsi, chi nel frattempo si era separato, chi sta vivendo una crisi, e non mancano storie parallele e qualche incrocio.

Canale 5 – Bold Pilot – Leggenda di un campione (film, ore 21.30) Da una storia vera. L'emozionante avventura del fantino Halis Karatas, il cui incontro con Bold Pilot, uno splendido cavallo, cambierà la sua vita.

La7 – The Loudest Voice – Sesso e potere (Serie tv – ore 21.15) Roger Ailes si allea col magnate dei media Rupert Murdoch e in sei mesi riesce a fondare Fox News Channel, colosso dell'informazione destinato a cambiare il giornalismo americano.

I programmi della sera in tv, 23 agosto 2024: canali tematici

Rai 4 (ch. 21) Stuber – Autista d’assalto (film, ore 21:20) Il timido commesso Stu arrotonda lavorando come autista Uber, ma quando nella sua auto entra il rude detective Vic Manning, la sua vita prende una piega imprevista. Momentaneamente sprovvisto di patente, Manning è infatti alla ricerca di un pericoloso criminale e per trovarlo dovrà incontrare una serie di personaggi poco raccomandabili e imbarcarsi in una corsa contro il tempo per non far fuggire il suo bersaglio.

La 5 (ch. 30) – Prima ti sposo, poi ti rovino (film, ore 21:10) Brillante commedia dei fratelli Coen. George Clooney e Catherine Zeta-Jones sono un avvocato divorzista ed una donna che colleziona mariti miliardari.

(ch. 30) – (film, ore 21:10) Brillante commedia dei fratelli Coen. George Clooney e Catherine Zeta-Jones sono un avvocato divorzista ed una donna che colleziona mariti miliardari. Cine 34 (ch. 34) – Immaturi – Il viaggio (film, ore 21:05) Sequel del film campione d’incassi “Immaturi”. Dopo la maturita’, il gruppo di amici, tra cui Raoul Bova, Ricky Memphis e Ambra Angiolini, si concede una vacanza.

I programmi della sera in tv, 23 agosto 2024: canali satellitari

Sky Cinema Due (ch. 302/NOW) – Una vita tranquilla (film, ore 21:15) Claudio Cupellini dirige Toni Servillo, premiato al Festival di Roma. In fuga dall’Italia, Rosario cambia identita’ e si trasferisce in Germania, ma il passato bussa alla sua porta.

Sky Cinema Drama (ch. 308/NOW) – Il colore viola (film, ore 21:00) Golden Globe a Whoopi Goldberg nello spettacolare affresco storico di Steven Spielberg. America, anni 20: la storia di una ragazza di colore violentata e trattata come una schiava.

(ch. 308/NOW) – (film, ore 21:00) Golden Globe a Whoopi Goldberg nello spettacolare affresco storico di Steven Spielberg. America, anni 20: la storia di una ragazza di colore violentata e trattata come una schiava. Sky Cinema Comedy (ch. 309/NOW) – Ghostbusters – Acchiappafantasmi (film, ore 22:40) Cult assoluto della commedia anni 80 con Bill Murray, Dan Aykroyd e Harold Ramis. New York: tre scienziati fondano un’agenzia che si occupa di catturare fantasmi e sfidano il demone Zuul.