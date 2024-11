I consigli di TvBlog sui programmi in onda stasera sui canali Rai, Mediaset, Sky e sulle reti tematiche: film, serie tv, show e non solo.

TvBlog anche oggi, giovedì 21 novembre 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 22 novembre 2024: canali generalisti

Rai 1 – The Voice Kids (ore 21.30) Secondo appuntamento con la versione junior del talent show che premia le più belle voci tra i 7 e i 14 anni. Al timone del programma Antonella Clerici e, al suo fianco, confermati in giuria i coach Loredana Bertè, Arisa, Gigi D’Alessio e Clementino.

(ore 21.40) Al centro della puntata, come sempre, i fatti di stretta attualità politica e sociale raccontati da Maurizio Crozza con i suoi immancabili e pungenti monologhi.

I programmi della sera in tv, 22 novembre 2024: canali tematici

Rai 5 (ch. 23) – Cenerentola alla Scala (film, ore 21:10) È firmata da Jean Pierre Ponnelle la celebre produzione della “Cenerentola” di Rossini. Lo spettacolo, ripreso alla Scala di Milano nel 2005 da Sonia Frisell, vede protagoniste le grandi voci di Sonia Ganassi, Juan Diego Florez, Alessandro Corbelli, Simone Alaimo, Michele Pertusi, Carla Di Censo e Larissa Schmidt. Sul podio è impegnato uno specialista del belcanto come Bruno Campanella. .

(ch. 34) – Il secondo tragico Fantozzi (film, ore 21:05) Continuano le terrificanti disavventure quotidiane del povero ragioniere Ugo Fantozzi e della sua famiglia.

I programmi della sera in tv, 22 novembre 2024: canali satellitari

Sky Cinema Family (ch. 304/NOW) – La volpe e la bambina (film, ore 21:15) Dal regista di “La marcia dei pinguini”, Luc Jacquet, una fiaba sull’amicizia con la voce narrante di Ambra Angiolini. Una bambina incontra una volpe e si ritrova in una grande avventura.

(ch. 307/NOW) – Jeanne du Barry – La favorita del Re (ore 21:00) Johnny Depp nel film ispirato alla vita dell'ultima amante di Luigi XV. Una ragazza di umili origini usa la sua bellezza per introdursi nei salotti mondani fino alla corte di Versailles.

(ch. 308/NOW) – Codice d'onore (film, ore 21:00) Tom Cruise sfida Jack Nicholson in un dramma giudiziario con Demi Moore e Kevin Bacon. Tre avvocati militari difendono due marines accusati dell'omicidio di un commilitone.