TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 22 agosto 2024

I consigli di TvBlog sui programmi di questa sera in TV, 22 agosto 2024: dopo lo stop torna Noos con Alberto Angela in prima serata su Rai 1.

TvBlog anche oggi, giovedì 22 agosto 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

I programmi della sera in tv, 22 agosto 2024: canali generalisti

Rai 1 – Noos – L’avventura della conoscenza (ore 21.30) Anche questa puntata si apre con le spettacolari immagini della BBC dalle pianure africane del Serengeti con il più maestoso e temuto degli animali: il leone. Poi si passa agli animali domestici: studi scientifici hanno analizzato lo stato di salute di chi si prende cura di un cane o di un gatto e la pet therapy è già una realtà in alcuni ospedali italiani.

A Losanna saranno impegnati, tra gli altri, due degli atleti italiani protagonisti, con alterne fortune, proprio a Parigi, Mattia Furlani e Lorenzo Simonelli.

I programmi della sera in tv, 22 agosto 2024: canali tematici

Canale 20 (ch. 20) King Kong (film, ore 21:20) Tre colleghi si avventurano sull’Isola dei Teschi, dove incontrano un enorme e spaventoso gorilla che sembra avere un feeling particolare con la bella Ann.

I programmi della sera in tv, 22 agosto 2024: canali satellitari

Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – Non così vicino (film, ore 21:15) Marc Forster dirige Tom Hanks in una pellicola dolceamara. Dopo la morte della moglie, Otto è un uomo rigido e solo. Ma la sua vita sarà sconvolta dall’arrivo di una nuova vicina.

