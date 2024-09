I consigli di TvBlog sui programmi in onda stasera sui canali Rai, Mediaset, Sky e sulle reti tematiche: film, serie tv, show e non solo.

TvBlog anche oggi, sabato 21 settembre 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 21 settembre 2024: canali generalisti

Rai 1 – Chi può batterci? (ore 21.30) Per la prima volta in una trasmissione, gli spettatori in studio avrnno un ruolo centrale e attivo e potranno sfidare una squadra di sei celebrità del mondo della televisione, dello spettacolo e dello sport, in una serie di prove che metteranno alla prova intelligenza, abilità e cultura generale. Marco Liorni avrà un ruolo duplice e inedito: non solo presenterà lo spettacolo, ma sarà anche il capitano e giocatore della squadra dei Vip. A far parte della squadra dei Vip saranno Romina Power, Max Giusti, Diana Del Bufalo, Pier Paolo Spollon, Ivan Zzzaroni e lo stesso Marco Liorni.

I programmi della sera in tv, 21 settembre 2024: canali tematici

Rai Movie (ch. 24) – Confusi e felici (film, ore 21:15) Anche gli psicanalisti possono cadere in depressione. Lo sa bene Marcello, psicanalista cialtrone e cinico, che un giorno decide di chiudersi in casa e mollare tutto. Questo gesto “estremo” non viene accolto bene da Silvia, segretaria di Marcello, che decide di radunare i suoi pazienti per cercare, tutti insieme, di farlo uscire dalla crisi.

I programmi della sera in tv, 21 settembre 2024: canali satellitari

Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – In amore niente regole (film, ore 21:15) George Clooney dirige e interpreta una commedia brllante con Renee Zellweger e John Krasinski. 1925: un capitano di football e un giovane fuoriclasse si innamorano della stessa donna.

