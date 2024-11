I consigli di TvBlog sui programmi in onda stasera sui canali Rai, Mediaset, Sky e sulle reti tematiche: film, serie tv, show e non solo.

TvBlog anche oggi, giovedì 21 novembre 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 21 novembre 2024: canali generalisti

Rai 3 – Splendida Cornice (ore 21.30) Dal mondo della musica interverranno il violinista David Garrett, che presenterà il suo ultimo disco “Millennium Symphony”, il cantautore e compositore Dario Baldan Bembo, e le cantautrici, questa volta presenti in veste di autrici, Levante, con il suo nuovo libro “Opera quotidiana” e Chiara Iezzi, nelle librerie con “Sisters”. E ancora, nel corso della puntata, l’Orchestra Sinfonica in collegamento dall’Auditorium di Milano e Paolo di Paolo in collegamento dalla Fontana di Trevi, a Roma.

(ore 21.20) La Iena Veronica Ruggeri conduce un nuovo approfondimento dedicato al delitto di Arce, il paesino in provincia di Frosinone in cui venne uccisa la giovane Serena Mollicone. La7 – Piazzapulita (ore 21.20) Tra gli ospiti di Corrado Formiglia anche Elly Schlein e Maurizio Landini, tra gli argomenti la questione di come cambieranno le guerre attuali con la vittoria di Trump.

I programmi della sera in tv, 21 novembre 2024: canali tematici

Rai Movie (ch. 24) – Parker (film, ore 21:10) Diretto dal premio Oscar Taylor Hackford. Dopo un colpo milionario, il rapinatore esperto Parker viene tradito dai suoi complici, che cercano di ucciderlo. Incredibilmente sopravvissuto, il ladro gentiluomo è in cerca di vendetta e trova l’aiuto della bella agente immobiliare Leslie Rodgers.

(ch. 34) – (film, ore 21:10) Il sindaco Peppone si candida nelle liste del Fronte Popolare per le elezioni del 1953. Vince ma preferisce restare in paese. Regia di C. Gallone. La5 (ch. 30) – Windstorm – Liberi nel vento (film, ore 21:40) Il magico legame tra la giovane ribelle Mika e uno stallone apparentemente indomabile, Windstorm. Dal romanzo “Ostwind – Zusammen sind wir frei” di Carola Wimmer. Regia di K. Von Garnier.

I programmi della sera in tv, 21 novembre 2024: canali satellitari

Sky Uno (ch. 108/NOW) – X Factor 2024 (film, ore 21:15) Serata di inediti ad XF 2024! I 7 concorrenti in gara dovranno conquistare giudici e pubblico e superare un’altra eliminazione. Ospite: i Coma_Cose.

(ch. 303/NOW) – (ore 21:15) Prequel di “Biancaneve e il cacciatore” con Charlize Theron, Chris Hemsworth e Jessica Chastain. Un cacciatore e una guerriera difendono la Terra incantata da due streghe maligne. Sky Cinema Suspense (ch. 306/NOW) – La maledizione della Queen Mary (film, ore 21:00) Ghost-movie con Alice Eve dal regista di “Dracula Untold”. La nave Queen Mary, teatro di macabri delitti in passato, e’ oggi un’attrazione turistica; ma il male riaffiora dalle sue viscere.