TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 21 agosto 2024

I programmi della sera in tv, 21 agosto 2024: canali generalisti

Canale 5 – Sogno Olimpico (ore 21.30) 1992, Olimpiadi di Barcellona. La nazionale spagnola di pallanuoto viene affidata a Dragan Matutinovic, il coach noto per i metodi al limite della sopportazione umana..

Rai 1 – La ricetta del delitto perfetto (ore 21.30) Laure Grenadier è una ex chef stellata che ha rinunciato alla cucina dopo il suicidio del padre. Ora cura un blog sulla gastronomia mentre il suo ex, Nicolas, è un commissario di polizia. Laure intervista lo zio Jerome, proprietario di un noto ristorante di Lione, ma poco dopo lo zio viene trovato morto. Dopo questo delitto ne seguono altri due, sempre di famosi chef. La polizia brancola nel buio, ma grazie al prezioso aiuto di Laure, Nicolas riuscirà a trovare il bandolo della matassa..

Tv8 – Sconcert (ore 21.15) Nino Frassica ha deciso di organizzare un grande spettacolone, uno "SCONCERT", seguendo la regola delle tre R: ritmo, risate e divertimento!.

I programmi della sera in tv, 21 agosto 2024: canali tematici

Rai Movie (ch. 24) Finché c’è prosecco c’è speranza (film, ore 21:10) Siamo nell’entroterra veneto, dove il conte Desiderio Ancillotto è un convinto assertore della coltivazione biologica. Ma dopo una serie di misteriosi delitti il conte stesso viene trovato morto, apparentemente per suicidio. Delle indagini verrà incaricato l’ispettore Stucky, nominato da poco, che per risolvere il caso dovrà addentrarsi anche nelle serrate dinamiche che governano il territorio.

La5 (ch. 34) – Flashdance (ore 21:10) Premio Oscar alla miglior canzone per questa commedia musicale cult con Jennifer Beals. La giovane Alex ha un sogno: diventare un grande ballerina.

Twentyseven (ch. 27) – Agente Smart – Casino totale (ore 23:20) L'imbranato agente segreto Smart dovra' sventare il folle piano di conquista del mondo da parte di una pericolosa organizzazione criminale.

I programmi della sera in tv, 21 agosto 2024: canali satellitari

Sky Cinema Comedy (ch. 309/NOW) – 3 donne al verde (film, ore 21:00) Diane Keaton, Queen Latifah e Katie Holmes in una travolgente commedia. Tre impiegate di banca vogliono impadronirsi del denaro che deve essere incenerito, ma affronteranno mille peripezie.

Sky Cinema Family (ch. 304/NOW) – Ailo – Un'avventura tra i ghiacci (film, ore 22:55) Le meraviglie della Lapponia in un documentario che segue il primo anno di vita di un cucciolo di renna in un paesaggio incontaminato, narrato dalla voce di Fabio Volo .

Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – Il campione (film, ore 22:35) Emozionante pellicola di Leonardo D'Agostini con Stefano Accorsi e Andrea Carpenzano. Per disciplinare un giovane fuoriclasse, il presidente gli affianca un insegnante privato .