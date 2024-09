I consigli di TvBlog sui programmi in onda stasera sui canali Rai, Mediaset, Sky e sulle reti tematiche: film, serie tv, show e non solo.

TvBlog anche oggi, venerdì 20 settembre 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 20 settembre 2024: canali generalisti

Rai 1 – Tale e Quale show (ore 21.30) L’attenzione si concentra sul nuovo cast, che include Simone Annicchiarico, Massimo Bagnato, Thomas Bocchimpani, Feysal Bonciani, Roberto Ciufoli, Carmen Di Pietro, Kelly Joyce, Justine Mattera, Giulia Penna, Amelia Villano e Verdiana Zangaro. Cantando dal vivo sulle basi e gli arrangiamenti del maestro Pinuccio Pirazzoli, hanno tutti un obiettivo ambizioso: imitare fedelmente i grandi nomi della musica nazionale e internazionale.

I programmi della sera in tv, 20 settembre 2024: canali tematici

Rai Movie (ch. 24) – Mato Grosso (film, ore 21:15) Il dottor Robert Campbell, brillante quanto introverso, se n’è andato ad abitare nel cuore dell’Amazzonia dove sta studiando le piante ed è vicino a trovare una cura per il cancro. Un colosso farmaceutico spedisce a cercarlo l’ambiziosa dottoressa Crane, per convincerlo a condividere i risultati delle sue ricerche. Ma Campbell è un osso duro.

I programmi della sera in tv, 20 settembre 2024: canali satellitari

Sky Cinema Due (ch. 302/NOW) – Chiamami col tuo nome (film, ore 21:15) Delicata pellicola di Luca Guadagnino premiata con l’Oscar 2018 per la sceneggiatura. Estate 1983: il diciassettenne Elio conosce lo studente americano Oliver e ne rimane attratto.

(ch. 304/NOW) – (film, ore 21:00) Danny DeVito dirige e interpreta una commedia tratta dal libro di Roald Dahl. Una bambina intelligentissima, trascurata dai genitori, si afferma a scuola grazie all’aiuto di un’insegnante. Sky Cinema Romance (ch. 307/NOW) Ti presento Patrick (film, ore 21:00) Commedia romantica con un cagnolino protagonista. Sarah, insegnante single, eredita il pestifero Patrick. La convivenza non e’ semplice ma il suo nuovo amico l’aiutera’ a trovare l’amore