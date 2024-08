TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 20 agosto 2024

TvBlog anche oggi, martedì 20 agosto 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

I programmi della sera in tv, 20 agosto 2024: canali generalisti

Rai 2 – Negramaro Back Home – Ora so restare (ore 21.00) I Negramaro tornano a casa, a Galatina, in Salento, dove tutto è cominciato. Giuliano, Andro, Lele, Erma, Pupillo e Data festeggiano 20 anni di successi, circondati da artisti e amici che hanno accompagnato e condiviso la loro musica.

I programmi della sera in tv, 20 agosto 2024: canali tematici

Twentyseven (ch. 27) Pink Cadillac (film, ore 21:05) Un cacciatore di taglie che agisce sull’orlo dell’illegalità aiuta un’amica e vicina di casa a ritrovare il figlioletto, rapito da un…

I programmi della sera in tv, 20 agosto 2024: canali satellitari

Sky Cinema Family (ch. 304/NOW) – Teen Spirit – A un passo dal sogno (film, ore 21:00) Dal produttore di “La La Land”, una favola musicale con Elle Fanning. Una giovane cantante vuole vincere un prestigioso talent show per fuggire da una realta’ che le sta stretta

