TvBlog consiglia i programmi di stasera in tv: oggi, 2 settembre 2024

TvBlog anche oggi, lunedì 2 settembre 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi di stasera in tv, 2 settembre 2024: canali generalisti

Rai 1 – Ma’xima (ore 21.20) Come in una favola moderna, una giovane ragazza argentina, studiosa di economia, esperta di finanza internazionale e figlia di un importante e chiacchierato politico, incontra per caso, durante un viaggio a Siviglia, un principe reale. Tra i due scatta il colpo di fulmine, ma prima che il loro amore raggiunga la felicità ben presto la loro relazione diventerà un affare di stato.

Rai 3 – Insider – Faccia a faccia con il crimine (ore 21.20) Roberto Saviano si trova faccia a faccia con le organizzazioni criminali, incontrando persone che, per motivi diversi, le hanno vissute dall'interno. Collaboratori di giustizia, testimoni e giornalisti minacciati dalle mafie saranno le porte di accesso al mondo oscuro del crimine italiano e straniero nel quale Saviano guiderà il pubblico ricostruendo, anche grazie a prezioso materiale di repertorio, i contesti in cui la storia dei protagonisti ha preso forma. Racconto e intervista si fondono per portare lo spettatore a scoprire da vicino l'universo sotterraneo del crimine.

Canale 5 – Cornetto Battiti Live Compilation (ore 21.20) Il gran finale della kermesse musicale estiva si svolge nell'incantevole scenario pugliese, presentato da Ilary Blasi, Alvin e con la partecipazione di Rebecca Staffelli.

I programmi di stasera in tv, 2 settembre 2024: canali tematici

Canale 20 (ch. 20) Matrix (film, ore 21:20) Quattro Premi Oscar per il primo capitolo della fortunata trilogia cult che ha ridefinito il genere fantascientifico.

La5 (ch. 30) – Ho cercato il tuo nome (film, ore 21:10) Un'intensa storia d'amore con Zac Efron. Logan, un marine sopravvissuto alla missione in Iraq grazie alla foto di una sconosciuta, parte alla ricerca della ragazza.

Rai Storia (ch. 54) – a.C.d.C. Salvate il Titanic (ore 21:10) Il viaggio e l'affondamento del Titanic, nell'Oceano Atlantico, nella notte tra il 14 e 15 aprile 1912. La storia non raccontata dell'impegno e del sacrificio dei meccanici, dei fuochisti e dei pompieri della nave di f – ronte alla morte imminente.

I programmi di stasera in tv, 2 settembre 2024: canali satellitari

Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – John Wick 4 (ore 21:15) Keanu Reeves nel quarto capitolo della saga action. Per chiudere i conti e conquistare la liberta’, John Wick affronta un ultimo viaggio in giro per il mondo tra vecchi amici e nuovi nemici

Sky Cinema Family (ch. 304/NOW) – Il ragazzo invisibile (film, ore 21:00) Gabriele Salvatores presenta una storia di crescita personale intrisa di azione e magia. Un ragazzo di tredici anni, vittima di bullismo e segretamente innamorato di una ragazza della sua età, scopre di avere il dono dell'invisibilità.

Sky Cinema Drama (ch. 307/NOW) – Saint Judy (ore 21:00) Michelle Monaghan nella vera storia di Judy Wood, l'avvocato che ha cambiato la legge sul diritto d'asilo negli Usa. Assunta in uno studio di Los Angeles, si batte per una donna afgana.