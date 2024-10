I consigli di TvBlog sui programmi in onda stasera sui canali Rai, Mediaset, Sky e sulle reti tematiche: film, serie tv, show e non solo.

TvBlog anche oggi, mercoledì 2 ottobre 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

I programmi della sera in tv, 2 ottobre 2024: canali generalisti

Rai 1 – Rumba Therapy (ore 21.30) Tony è un autista di scuolabus, solitario e scostante, che da molti anni ha abbandonato la famiglia, compresa una bambina appena nata. Un giorno però viene colpito da un infarto, rischiando di morire: appena guarito deciderà di ricostruire il suo passato e rintraccia la figlia che non ha mai conosciuto. Maria è diventata un’insegnante di rumba: per costruire un rapporto con lei, l’uomo si iscriverà al corso di ballo.

Rai 3 – Chi l'ha visto? (ore 21.20) Mentre la procura ha fatto riesumare i corpi dell'ex parlamentare, deceduto latitante a Dubai, e della madre, il programma condotto da Federica Sciarelli ha raggiunto il falsario che avrebbe prodotto il documento di matrimonio tra Maria Pia Tropepi e Amedeo Matacena: secondo quanto ha appreso da " Chi l'ha visto?" il certificato sarebbe costato 12 mila euro. .

La7 – Inchieste da fermo (ore 21.20) La Sfida: Harris – Trump – Il punto della situazione sulla sfida per l'elezione del prossimo Presidente degli Stati Uniti. Conduce Federico Rampini.

Rai Storia (ch. 54) – Cari amici vicini e lontani (film, ore 21:10) Rai Cultura ripropone l’intero ciclo del celebre programma di Renzo Arbore “Cari amici vicini e lontani”, trasmesso nel 1984 in occasione del sessantesimo anniversario della radio italiana, una “festa aziendale” animata dalla presenza in studio di tutte le voci storiche del passato e del presente.

IRIS (ch. 22) – Eyes Wide Shut (film, ore 21:10) Dal romanzo Doppio sogno, l'opera testamento di Kubrick. Dopo un litigio con la moglie, William viene travolto da un vortice di perdizione.

Cine 34 (ch. 34) – Non si ruba a casa dei ladri (ore 21:05) I fratelli Vanzina dirigono una spassosa commedia che guarda alla cronaca, tra appalti truccati e politici corrotti.

I programmi della sera in tv, 2 ottobre 2024: canali satellitari

Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – Il professor Cenerentolo (film, ore 21:15) Commedia con Leonardo Pieraccioni e Laura Chiatti. Una ragazza scambia un detenuto per un operatore culturale. Lui ne approfitta per frequentarla, ma deve rientrare in carcere a mezzanotte.

Sky Cinema Shrek (ch. 303/NOW) – Il gatto con gli stivali (film, ore 21:15) Il celebre felino e' il protagonista dello spin-off della saga di Shrek. Dopo una rapina finita male, l'amicizia fra Gatto e Humpty Dumpty si e' rotta, ma il destino li fara' rincontrare.

Sky Cinema Drama (ch. 308/NOW) Blade Runner (film, ore 21:00) Il cult di fantascienza di Ridley Scott con Harrison Ford e Rutger Hauer. In una cupa Los Angeles distopica, l'ex poliziotto Rick Deckard insegue quattro pericolosi replicanti ribelli.