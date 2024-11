TvBlog consiglia i programmi della sera in tv, oggi 2 novembre 2024

I consigli di TvBlog sui programmi in onda stasera sui canali Rai, Mediaset, Sky e sulle reti tematiche: film, serie tv, show e non solo.

TvBlog anche oggi, sabato 2 novembre 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 2 novembre 2024: canali generalisti

Rai 1 – Ballando con le stelle (ore 20.35) È Edwige Fenech la ballerina per una notte della nuova puntata di “Ballando con le stelle”, il dance show condotto da Milly Carlucci. DIRETTA TVBLOG

(ore 21.40) In palio le ultime chances per approdare alla finalissima di Tu si que vales, sempre più in avvicinamento. Rete 4 – Miami Supercops (ore 21.20) Azione e risate con la coppia Terence Hill – Bud Spencer. Un poliziotto ed un suo caro amico, nonchè ex collega, tornano a lavorare assieme..

I programmi della sera in tv, 2 novembre 2024: canali tematici

Twentyseven (ch. 27) – Il grande Lebowski (film, ore 21:05) Jeffrey Lebowski e’ un pacifista, giocatore di bowling, che per un caso di omonimia, si trova coinvolto in un complotto

I programmi della sera in tv, 2 novembre 2024: canali satellitari

Sky Cinema Due (ch. 302/NOW) – The Independent: Complotto per la Casa Bianca (ore 21:15) John Cena e Brian Cox nella pellicola targata Sky Original. Una giovane giornalista scopre una cospirazione che coinvolge un candidato alla Presidenza degli Stati Uniti.

(ch. 304/NOW) – (film, ore 21:00) Classica commedia natalizia per famiglie. In debito con la malavita, Donald mira all’immensa eredita’ dello zio, ma per ottenerla dovrà prima dimostrare di essere un padre affettuoso. Sky Cinema Drama (ch. 308/NOW) Eravamo bambini (film, ore 21:00) Lorenzo Richelmy, Alessio Lapice e Massimo Popolizio in un film tra vendetta e innocenza perduta. Vent’anni dopo aver assistito a un crimine le storie di 4 coetanei si intrecciano di nuovo.