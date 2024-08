TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 2 agosto 2024

TvBlog anche oggi, venerdì 2 agosto 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 2 agosto 2024: canali generalisti

Rai 2 – Giochi Olimpici di Parigi 2024 (ore 21.00) Tra le discipline della sessione serale c’è l’atletica e il calcio con i quarti di finale tra Francia e Argentina.

(ore 21.00) Tra le discipline della sessione serale c’è l’atletica e il calcio con i quarti di finale tra Francia e Argentina. Rai 3 – Lacci (film, ore 21.20) Da un romanzo di Domenico Starnone, il film racconta 40 anni di una famiglia italiana estremamente disfunzionale: Aldo e Vanda si sposano giovanissimi e, dopo aver fatto due figli, lui la lascia. La donna tenta il suicidio ma sopravvive e i due figli crescono. Più avanti negli anni la coppia di genitori tornerà assieme, senza mai però superare il rancore reciproco. E anche i figli avranno da recriminare.

(film, ore 21.20) Da un romanzo di Domenico Starnone, il film racconta 40 anni di una famiglia italiana estremamente disfunzionale: Aldo e Vanda si sposano giovanissimi e, dopo aver fatto due figli, lui la lascia. La donna tenta il suicidio ma sopravvive e i due figli crescono. Più avanti negli anni la coppia di genitori tornerà assieme, senza mai però superare il rancore reciproco. E anche i figli avranno da recriminare. Canale 5 – Una seconda occasione (ore 21.30)

(ore 21.30) La7 – La 7 ricorda – 2 agosto 1980: un giorno nella vita :

I programmi della sera in tv, 2 agosto 2024: canali tematici

Twentyseven (ch. 27) – L’impero dei lupi (ore 23:45) :

(ch. 27) – (ore 23:45) : Rai 5 (ch. 23) – Ziggy Stardust and the Spiders from Mars (ore 22:35) .

I programmi della sera in tv, 2 agosto 2024: canali satellitari

Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – Mi rifaccio vivo (film, ore 21:15) .

(ch. 301/NOW) – (film, ore 21:15) . Sky Cinema Family (ch. 304/NOW) – Beautiful creatures – La sedicesima luna (film, ore 21:00) .

(ch. 304/NOW) – (film, ore 21:00) . Sky Cinema Drama (ch. 308/NOW) – Hachiko – Il tuo migliore amico (film, ore 21:00)