I consigli di TvBlog sui programmi in onda stasera sui canali Rai, Mediaset, Sky e sulle reti tematiche: film, serie tv, show e non solo.

TvBlog anche oggi, giovedì 19 settembre 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 19 settembre 2024: canali generalisti

Rai 2 – Quelli che mi vogliono morto (ore 21.20) Protagonista Angelina Jolie nei panni di Hannah, guardia forestale di una zona selvaggia del Montana, ex smokejumper, segnata da un episodio drammatico: non è riuscita a salvare alcune persone da un incendio. Il destino la fa incontrare con il dodicenne Connor Casserly, testimone dell’omicidio del padre e in possesso delle prove per incastrare i suoi assassini e i loro mandanti. L’adolescente, inseguito da due killer spietati, durante la disperata fuga tra i boschi si imbatte nella donna che si prende cura di lui e decide di proteggerlo non solo dal fuoco, che sta distruggendo la foresta, ma anche dai due sicari che vogliono ucciderlo.

(ore 21.20) Al centro della nuova puntata di Piazzapulita la qualità della classe dirigente del Governo Meloni, il processo Salvini – Open Arms, il peso dell’Italia in Europa. Nel corso della serata un’intervista di Corrado Formigli al fotografo Oliviero Toscani e un’intervista al premier albanese Edi Rama. Tv8 – Mr. & Mrs. Smith (ore 21.30) John e Jane Smith sono una coppia comune, prigioniera di un matrimonio senza vivacita’. Ognuno nasconde, pero’, qualcosa all’altro: entrambi sono killer spietati, assoldati da organizzazioni rivali.

I programmi della sera in tv, 19 settembre 2024: canali tematici

Twentyseven (ch. 27) – Nick mano fredda (film, ore 21:15) Condannato ai lavori forzati, Nick, detto “mano fredda” per il carattere di ghiaccio, non sopporta la vita del carcere e fugge per tre volte.

(ch. 34) – (film, ore 21:05) Luca, un ingenuo insegnante di dizione, salva il nipote di un potente boss. Adesso la famiglia dei potenti malavitosi Serrano’ e’ in debito con lui. Rai 5 (ch. 23) – Il giardino degli amanti (ore 21:10) Sono Roberto Bolle e Nicoletta Manni i protagonisti de “Il giardino degli amanti”, l’affresco coreografico e teatrale firmato da Massimiliano Volpini al Teatro alla Scala su musiche di Wolfgang Amadeus Mozart,.

I programmi della sera in tv, 19 settembre 2024: canali satellitari

Sky Uno (ch. 108/NOW) – X Factor 2024 (film, ore 21:15) Continuano le selezioni di #XF2024. Paola, Jake, Achille e Manuel sono pronti ad ascoltare nuovi talenti. Per continuare a sognare servono almeno tre si’..

(ch. 304/NOW) – (film, ore 21:00) Joe Wright rilancia il mito di Peter Pan in un’avventura fantastica con Hugh Jackman. Catapultato in un mondo abitato da guerrieri, pirati e fate, un dodicenne orfano diventa un eroe. Sky Cinema Due (ch. 302/NOW) Gloria! (film, ore 22:40) Primo lungometraggio della regista, attrice e cantante Margherita Vicario. Venezia, fine 700: Teresa, una ragazza dal talento visionario, crea una musica che scavalca i secoli