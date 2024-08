TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 19 agosto 2024

TvBlog anche oggi, lunedì 19 agosto 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

I programmi della sera in tv, 19 agosto 2024: canali generalisti

Rai 3 – La Grande Opera all’Arena di Verona (ore 21.30) Il capolavoro di Giacomo Puccini all’Arena di Verona e la partecipazione straordinaria di Luca Zingaretti che sottolinea alcuni momenti chiave dell’opera accompagnando i telespettatori dentro l’opera: prodotta da Rai Cultura con Turandot, nella versione curata dal regista Franco Zeffirelli. La regia televisiva è di Fabrizio Guttuso Alaimo.

I programmi della sera in tv, 19 agosto 2024: canali tematici

IRIS (ch. 22) Frequency – Il Futuro è in ascolto (film, ore 21:10) John sogna di tornare indietro nel tempo, per salvare la vita del padre, vigile del fuoco. Grazie ad una radio, forse puo’ farlo.

I programmi della sera in tv, 19 agosto 2024: canali satellitari

Sky Cinema Due (ch. 302/NOW) – La stanza del figlio (film, ore 21:15) Palma d’Oro a Cannes per la toccante pellicola di Nanni Moretti, anche protagonista con Laura Morante. Legami familiari attraversati da luci e ombre, fino all’irruzione del dolore.

