TvBlog anche oggi, mercoledì 18 settembre 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

I programmi della sera in tv, 18 settembre 2024: canali generalisti

La7 – Vittorio Sgarbi racconta Michelangelo (ore 21.20) Dal Teatro Sociale di Sondrio una passeggiata affascinante insieme a Vittorio Sgarbi nella storia di uno dei piu’ grandi geni italiani: Michelangelo.

I programmi della sera in tv, 18 settembre 2024: canali tematici

Cine 34 (ch. 34) – La vita è una cosa meravigliosa (film, ore 21:15) Spassosa commedia corale con G. Proietti e N. Brilli. Favori e ricatti si intrecciano nelle vite di tre personaggi che non esitano a ricorrere a comode scorciatoie.

(ch. 34) – (film, ore 21:15) Spassosa commedia corale con G. Proietti e N. Brilli. Favori e ricatti si intrecciano nelle vite di tre personaggi che non esitano a ricorrere a comode scorciatoie. Rai Storia (ch. 54) – Perché Sanremo è Sanremo? (ore 22:10) Gli anni ’80 e ’90: una pagina indimenticabile nella storia del Festival di Sanremo e non solo, e dagli anni 2000 a oggi, dove molto è cambiato ma non l’emozione che si vive sul palco dell’Ariston. Quarant’anni riletti dalle ultime due puntate di “Perché Sanremo è Sanremo”, il documentario firmato da Giovanni Filippetto e Michele Truglio, coprodotto da Rai Documentari ed Eliseo Entertaiment.

I programmi della sera in tv, 18 settembre 2024: canali satellitari

Sky Cinema Due (ch. 302/NOW) – The Fabelmans (film, ore 21:15) Michelle Williams e Paul Dano nel film piu’ intimo e autobiografico di Steven Spielberg. Quando l’armonia della sua famiglia si incrina, Sammy si rifugia nella settima arte.

