I consigli di TvBlog sui programmi in onda stasera sui canali Rai, Mediaset, Sky e sulle reti tematiche: film, serie tv, show e non solo.

TvBlog anche oggi, martedì 17 settembre 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 17 settembre 2024: canali generalisti

Rai 2 – The Floor – Ne rimarrà solo uno (ore 21.20) Sul pavimento a scacchiera continua la sfida tra i concorrenti pronti a battersi in duelli a eliminazione diretta per conquistare progressivamente l’intero campo di gioco e aggiudicarsi il premio finale di 100 mila euro.

(ore 21.20) Sul pavimento a scacchiera continua la sfida tra i concorrenti pronti a battersi in duelli a eliminazione diretta per conquistare progressivamente l’intero campo di gioco e aggiudicarsi il premio finale di 100 mila euro. Rai 3 – Gli ultimi saranno ultimi (ore 21.20) Luciana, operaia con un contratto a termine, è sposata con Stefano, un meccanico disoccupato. Quando la donna, dopo diversi tentativi, finalmente realizza il suo desiderio di maternità, viene licenziata. In un momento di disperazione, ferita anche dalla superficialità delle persone che la circondano, cerca di riottenere il proprio lavoro reclamando giustizia. In quel momento il destino la fa incontrare con un personaggio invisibile e sconfitto quanto lei: un timido poliziotto che ha un passato doloroso alle sue spalle..

I programmi della sera in tv, 17 settembre 2024: canali tematici

Rai Movie (ch. 24) – Chaos Walking (ore 21:15) È il 2267, su una colonia spaziale, il Nuovo mondo, un virus ha sterminato le donne e reso gli uomini completamente trasparenti: i pensieri di ciascuno vengono percepiti da tutti gli altri, come se fossero pronunciati ad alta voce. Il giovane Todd incontra però una ragazza, unica superstite di una nave spaziale precipitata sul pianeta: ai due giovani toccherà il compito di portare alla luce un complotto, e scoprire l’oscura verità che governa il pianeta. Da un ciclo di romanzi di successo, fantascienza atipica in questo colossal che, penalizzato sul grande schermo dalla pandemia, è senz’altro da recuperare, per gli appassionati del genere e non solo.

I programmi della sera in tv, 17 settembre 2024: canali satellitari

Sky Cinema Due (ch. 302/NOW) – Le confessioni (film, ore 21:15) Toni Servillo e Pierfrancesco Favino nella pellicola di Roberto Ando’. In un albergo di lusso sta per riunirsi il G8 dei ministri dell’economia per decidere il futuro del mondo occidentale.

