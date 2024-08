TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 17 agosto 2024

I consigli di TvBlog sui programmi di questa sera in TV, 17 agosto 2024: per un sabato tutto 80’s: Ritorno al futuro e Breakfast Club.

TvBlog anche oggi, sabato 17 agosto 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

I programmi della sera in tv, 17 agosto 2024: canali generalisti

Rai 1 – Sister Act – Una svitata in abito da suora (film ore 21.30) Deloris, cantante in un casinò di Las Vegas, assiste casualmente a un omicidio compiuto dal suo amante, il boss Vince La Rocca: diventa così una pericolosa testimone. La polizia, per proteggerla in vista del processo, la fa nascondere in un convento di suore. Deloris sconvolgerà (a fin di bene) la vita dell’austero luogo e le “sorelle” sapranno aiutarla contro i killer che, nel frattempo, l’hanno scovata

Italia 1 – Ritorno al futuro (ore 21.15) Film "icona" degli anni '80, vincitore di un Premio Oscar. Un bislacco scienziato crea una macchina del tempo, che porta il diciassettenne Marty nel 1955..

I programmi della sera in tv, 17 agosto 2024: canali tematici

Rai Storia (ch. 54) E la nave va (film, ore 21:10) Luglio 1914. Il piroscafo “Gloria N.” salpa da un non meglio specificato porto italiano alla volta del mar Egeo per disperdere le ceneri del grande soprano Edmea Tetua da poco scomparsa. A bordo sono ospitati i più prestigiosi esponenti del mondo dello spettacolo lirico- musicale del proprio tempo. Un viaggio che finirà per cozzare contro lo scoppio della Prima Guerra Mondiale. In occasione del centenario della nascita di Federico Fellini, Rai Cultura propone il suo film “E la nave va” in onda sabato 17 agosto alle 21.10 su Rai Storia per il ciclo “Cinema Italia”..

Twentyseven (ch. 27) – Casa Casinò (film, ore 21:10) Una tranquilla coppia sperpera il fondo per il college della figlia. Alla disperata ricerca di denaro, i due aprono una bisca clandestina in casa propria.

Tv2000 (ch. 28) – Una stagione da ricordare (ore 21:15) Dopo la morte della pallavolista Caroline, le sue compagne di squadra ritrovano la forza puntando alla vittoria del campionato.

I programmi della sera in tv, 17 agosto 2024: canali satellitari

Sky Cinema Collection (ch. 303/NOW) – C’era una volta a Los Angeles (film, ore 21:15) Bruce Willis, Jason Momoa e John Goodman per un gangster-action nei bassifondi della città degli angeli, dove un detective privato si aggira in cerca del cane rapito.

Sky Cinema Collection (ch. 303/NOW) – C'era una volta a Los Angeles (film, ore 21:15) Bruce Willis, Jason Momoa e John Goodman per un gangster-action nei bassifondi della città degli angeli, dove un detective privato si aggira in cerca del cane rapito.

Sky Cinema Family (ch. 304/NOW) – Cattivissimo me 2 (film, ore 21:00) L'irresistibile sequel della trilogia che ha conquistato i botteghini. Gru e i Minions tornano in azione affiancati dall'agente Lucy Wilde per sconfiggere il temibile El Macho.

Sky Cinema Romance (ch. 307/NOW) – Breakfast Club (film, ore 22:35) Memorabile commedia generazionale anni '80 di John Hughes con Emilio Estevez e Molly Ringwald. Chiusi nella biblioteca della scuola per punizione, cinque studenti imparano a conoscersi.