I programmi della sera in tv, 16 settembre 2024: canali generalisti

Rai 1 – Brennero (Serie TV, ore 21.30) Parte da uno spunto reale e intrigante del passato (La Notte dei fuochi, nel 1961, quando i terroristi tirolesi diedero il via a una serie di attentati per ottenere la riannessione del Südtirol), “Brennero” – la nuova serie tv in quattro puntate, con la regia di Davide Marengo e Giuseppe Bonito.

I programmi della sera in tv, 16 settembre 2024: canali tematici

Rai 5 (ch. 23) – Una famiglia (ore 21:15) Una donna, con il supporto del compagno, viene pagata per portare avanti gravidanze per coppie ricche che non possono avere figli. Ma l’istinto materno prevale e il legame tra i due finisce per rompersi.

I programmi della sera in tv, 16 settembre 2024: canali satellitari

Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – Aquaman e il regno perduto (film, ore 21:15) Ritornano le avventure del signore degli Oceani interpretato da Jason Momoa, con Patrick Wilson, Amber Heard e Nicole Kidman. Per salvare Atlantide, Aquaman stringe un’improbabile alleanza.

