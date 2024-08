TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 16 agosto 2024

TvBlog anche oggi, venerdì 16 agosto 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 16 agosto 2024: canali generalisti

Rai 1 – A casa tutti bene (film ore 21.30) In occasione delle loro nozze d’argento, Alba e Pietro riuniscono tutta la famiglia, per un pranzo nella loro villa, sull’isola dove hanno costruito, negli anni, il loro grande ristorante. Ma finita la festa il maltempo impedirà a tutti di ripartire: gli invitati, parenti e congiunti, sono costretti a restare sull’isola e passare insieme un giorno in più del previsto. Asprezze e contraddizioni non tarderanno a emergere.

I programmi della sera in tv, 16 agosto 2024: canali tematici

La 5 (ch. 30) Friends with Kids (film, ore 21:10) Una coppia di trentenni decide di avere un figlio rimanendo solo amici, avendo visto storie d’amore altrui rovinate dall’arrivo dei figli.

I programmi della sera in tv, 16 agosto 2024: canali satellitari

Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – Un fantastico via vai (film, ore 21:15) Leonardo Pieraccioni nel mondo dei ‘laureati’ in una commedia con Serena Autieri. Cacciato dalla moglie, un quarantenne si ritrova a condividere un appartamento con quattro studenti.

