TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 15 agosto 2024

I consigli di TvBlog sui programmi di questa sera in TV, 15 agosto 2024: Rai 1 propone in prima serata il capolavoro “Nuovo cinema Paradiso”

TvBlog anche oggi, giovedì 15 agosto 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 15 agosto 2024: canali generalisti

Rai 1 – Nuovo cinema paradiso (film ore 21.30) Un film premiato con l’Oscar, che ha consacrato il suo autore, negli anni successivi, come uno dei protagonisti del cinema italiano e internazionale..

(film ore 21.30) Un film premiato con l’Oscar, che ha consacrato il suo autore, negli anni successivi, come uno dei protagonisti del cinema italiano e internazionale.. Rai 3 – Il Pap’occhio (ore 21.30) Renzo Arbore e Roberto Benigni sono i protagonisti di uno dei film più discussi e irriverenti della storia del nostro cinema: “Il Pap’occhio”, che nel 1980 diede abbondante filo da torcere agli uffici della censura, creando un vero e proprio caso, cinematografico e non solo..

(ore 21.30) Renzo Arbore e Roberto Benigni sono i protagonisti di uno dei film più discussi e irriverenti della storia del nostro cinema: “Il Pap’occhio”, che nel 1980 diede abbondante filo da torcere agli uffici della censura, creando un vero e proprio caso, cinematografico e non solo.. La7 – Operazione sottoveste (ore 21.15) Seconda guerra mondiale. Un sottomarino americano in fuga dalle Filippine carica a bordo alcune ausiliarie, bambini e animali.

I programmi della sera in tv, 15 agosto 2024: canali tematici

Twentyseven (ch. 27) Non si scherza con il fuoco (film, ore 21:10) Quattro ruvidi pompieri sono costretti a diventare genitori di tre orfani scatenati pieni di sorprese. Divertente cinema per famiglie con il wrestler John Cena.

(ch. 27) (film, ore 21:10) Quattro ruvidi pompieri sono costretti a diventare genitori di tre orfani scatenati pieni di sorprese. Divertente cinema per famiglie con il wrestler John Cena. La 5 (ch. 30) – Sognando a New York – In the Heights (film, ore 21:10) Dall’omonimo musical. La vita e i sogni nel quartiere latinoamericano Washington Heights. Usnavi per evadere dalla routine, immagina e canta una vita migliore.

(ch. 30) – (film, ore 21:10) Dall’omonimo musical. La vita e i sogni nel quartiere latinoamericano Washington Heights. Usnavi per evadere dalla routine, immagina e canta una vita migliore. Rai 5 (ch. 23) – David Gilmour Live at Pompei (ore 23:10) Luglio 2016: David Gilmour si esibisce nel leggendario anfiteatro di Pompei, all’ombra del Vesuvio, 45 anni dopo avervi suonato per la prima volta durante le registrazioni della storica esibizione “Pink Floyd Live at Pompei”, ripresa da Adrien Maben. .

I programmi della sera in tv, 15 agosto 2024: canali satellitari

Sky Cinema Due (ch. 301/NOW) – Un altro ferragosto (film, ore 21:15) Un grande cast di star italiane nel seguito del cult di Paolo Virzi’ “Ferie d’agosto”. Quasi trent’anni dopo, le famiglie Molino e Mazzalupi si incontrano di nuovo a Ventotene.

(ch. 301/NOW) – (film, ore 21:15) Un grande cast di star italiane nel seguito del cult di Paolo Virzi’ “Ferie d’agosto”. Quasi trent’anni dopo, le famiglie Molino e Mazzalupi si incontrano di nuovo a Ventotene. Sky Cinema Family (ch. 304/NOW) – La fabbrica di cioccolato (film, ore 21:00) Tim Burton dirige Johnny Depp nel remake di un classico degli anni ’70. Un bambino vince un ambito premio che gli apre le porte del variopinto regno dell’eccentrico Willy Wonka.

(ch. 304/NOW) – (film, ore 21:00) Tim Burton dirige Johnny Depp nel remake di un classico degli anni ’70. Un bambino vince un ambito premio che gli apre le porte del variopinto regno dell’eccentrico Willy Wonka. Sky Cinema Comedy (ch. 309/NOW) – Come ti rovino le vacanze (film, ore 21:00) Ed Helms, Christina Applegate e Chevy Chase in una commedia ‘on the road’. Una simpatica famiglia, in viaggio verso un insolito parco giochi, affronta una serie di catastrofici eventi.